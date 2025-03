Ein optimierter Anbieterauswahlprozess, nahtlose Integration mit vorab validierten Partnern und exklusive Rabatte für Entwickler

Xsolla, ein führendes globales Unternehmen im Bereich Videospielhandel, kündigt die Einführung des Xsolla-Ökosystems an, einer Plattform, die ein vernetztes Netzwerk vertrauenswürdiger Partner und Anbieter für Spieleentwickler schaffen soll. Über den Ecosystem Marketplace, der über das Publisher-Konto verfügbar ist, können Entwickler auf eine kuratierte Auswahl von Anbietern zugreifen und dabei die vorab eingerichteten Integrationen und exklusiven Tarife von Xsolla nutzen. Dieses vernetzte Ökosystem vereinfacht die Auswahl von Anbietern, fördert die Zusammenarbeit und ermöglicht es Entwicklern, fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen, während gleichzeitig die Entwicklungsressourcen und Betriebskosten reduziert werden.

Im Gegensatz zur Komplexität der Beschaffung und des Zugangs zu glaubwürdigen Anbietern auf dem heutigen wettbewerbsintensiven Markt bietet das Xsolla-Ökosystem Spieleentwicklern einen vorab validierten Marktplatz mit vertrauenswürdigen Partnern. Diese Lösung eliminiert die Risiken von Verzögerungen, unzureichender Servicequalität und erhöhten Kosten, die mit der Auswahl der falschen Anbieter verbunden sind, und ermöglicht es Entwicklern, sich auf die Bereitstellung außergewöhnlicher Spiele zu konzentrieren.

Entwickler können ihre Projekte optimieren und ihre Ziele mit dem Xsolla-Ökosystem erreichen, das Funktionen wie die folgenden umfasst:

"Mit dem Xsolla-Ökosystem vertiefen wir unser Engagement für die Gaming-Branche, indem wir sinnvolle Verbindungen schaffen und Möglichkeiten für Entwickler und vertrauenswürdige Anbieter zusammenführen", so Chris Hewish, Chief Strategy Officer bei Xsolla. "Diese Plattform vereinfacht den Auswahlprozess für Anbieter, beschleunigt die Spielentwicklung und trägt letztendlich dazu bei, dass mehr Spiele erfolgreich auf den Markt gebracht werden können."

Das Xsolla-Ökosystem ist derzeit auf Englisch verfügbar; weitere Sprachen sind für zukünftige Updates geplant. Entwickler können über das Xsolla Publisher Account auf die Plattform zugreifen, sodass keine umfangreiche Einrichtung oder technisches Fachwissen erforderlich sind.

Über Xsolla

Xsolla ist ein führendes globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen mit einem robusten und leistungsstarken Set an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -verlegern jeder Größe dabei geholfen, ihre Spiele weltweit und über mehrere Plattformen hinweg zu finanzieren, zu vermarkten, zu veröffentlichen und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Bereich Spielehandel hat sich Xsolla zum Ziel gesetzt, die inhärente Komplexität des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern dabei zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Umsatz zu generieren und Beziehungen zu Spielern weltweit aufzubauen. Der Hauptsitz und die eingetragene Niederlassung befinden sich in Los Angeles, Kalifornien, mit Büros in London, Berlin, Seoul, Beijing, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal und Städten auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

