Doppelter-Kurs-Ausbruch...: "America First" als MEGA-Booster! Canada Nickel - Der nächste Big-Player im Nickelmarkt!

Die Nickelindustrie steht vor einem dramatischen Wandel! Indonesien baut sich als neue Nickel-OPEC auf, mit riesigen Investitionen in die Batterieproduktion und Elektroautomobilindustrie.

während Indonesien und China versuchen, den Nickel-Markt zu dominieren, wächst allerdings die Nachfrage nach nachhaltigem Nickel. Und in diesem Trend wird ganz klar Canada Nickel (WKN: A2P0XC) die Nase vorn haben.

Quelle: Canada Nickel

Während der Nickelpreis in den letzten Jahren immer wieder mit Überangeboten und damit einhergehend mit teils heftigen Preisschwankungen zu kämpfen hatte, scheint sich nun ein echter Wendepunkt abzuzeichnen.

Quelle: Tradingeconomics.com, bearbeitet von JS Research

Und genau in dieser "Trendumkehr" des Nickelpreises kommt der zweite richtig spannende Teil ins Spiel: Canada Nickel (WKN: A2P0XC)! Diese Firma bietet eine Lösung, die nicht nur in den Nickelmarkt passt, sondern ihn mit einem grünen "Twist' regelrecht revolutioniert!

Nordamerika dreht auf!

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) hat mit seinem "Crawford'-Projekt die richtige Antwort auf den wachsenden Bedarf an CO2-neutralem Nickel, was obendrein ein absolutes Alleinstellungsmerkmal ist! Das "riesige Projekt in Kanadas "Timmins Nickel District' verspricht nicht nur, eine riesige Menge an hochwertigem Nickel zu liefern, sondern auch, das Nickel grün zu produzieren, also CO2-neutral!

Quelle: Canada Nickel

Damit aber noch nicht genug, vielmehr ist "Crawford' in der Lage, mehr CO2 zu speichern, als bei der Produktion freigesetzt wird! Ein "Netto-Null'-Nickel-Produktionsansatz, durch den zusätzliche Einnahmen durch den Verkauf von CO2-Zertifikaten generiert werden können! So lautet die Antwort auf die dringenden Bedürfnisse der westlichen Welt.

Die Uhr tickt - Nickelmarkt und Canada Nickel gleichermaßen im Ausbruch!

Der Nickelmarkt dreht sich zusehends von einem Überangebot zu einem echten Defizit. Das Angebot wächst nicht, vor allem nicht in der westlichen Welt, während die Nachfrage unaufhaltsam steigt. Der wachsende Bedarf an Nickel für Batterien, insbesondere für Elektrofahrzeuge, wird immer stärker, und die westlichen Industrien können sich nicht länger auf Lieferungen aus Asien verlassen. Der Superzyklus im Nickelmarkt, der nur alle 15-20 Jahre auftritt, steht somit vor der Tür. Und Canada Nickel (WKN: A2P0XC) ist bestens positioniert, um diesen Zyklus zu nutzen und als führender Anbieter von nachhaltigem Nickel zu glänzen!

Nur jetzt noch günstige Preise sichern! Ein klassisches charttechnisches-Meisterstück!

Die Canada Nickel (WKN: A2P0XC)-Aktie steht kurz vor einem potenziellen Durchbruch, der charttechnisch sogar schon gelungen ist. Nach einem monatelangen Abwärtstrend, der von einer dominanten roten Abwärtstrendlinie geprägt war, erfolgte nun der eindrucksvolle Befreiungsschlag: Der Ausbruch über den Widerstand unter massiv angestiegenem Handelsvolumen.

Quelle: Stockwatch.com, bearbeitet JS Research

Besonders bemerkenswert ist die saubere "Umkehrformation", die den Trendwechsel eindrucksvoll untermauert. Mit dem Bruch des Widerstands um 0,90 CAD wurde sogar ein klares Kaufsignal generiert, das nun den Weg für eine dynamische Rallye frei machen sollte.

Nächste charttechnische Kursziele? Die markanten Widerstandsbereiche um 1,10 CAD und 1,30 CAD stehen nun im Fokus, gefolgt von 1,55 CAD. Mit dem aktuellen "Volumen-Boost' sollte der nächste Schub nicht lange auf sich warten lassen! Der Hype um das Unternehmen wächst, und mit einer finalen Baugenehmigung, die für Herbst 2025 erwartet wird, sollte spätestens der nächste große Durchbruch bevorstehen!

Strategische Investoren setzen bereits großes Vertrauen in Canada Nickel!

Dass Canada Nickel (WKN: A2P0XC) auf einem sehr gutem Weg ist, bestätigen die beeindruckenden strategischen Investoren, die bereits an Bord gegangen sind. Schwergewichte wie Agnico Eagle (11,0 %), Samsung SDI (8,7 %), Anglo American (7,6 %) und die Taykwa Tagamou Nation (8,4 %) haben bereits investiert und damit ein massives Vertrauenssignal geliefert.

Wer jetzt einsteigt, sichert sich noch günstige Preise und profitiert von einem Unternehmen, das nicht nur die Weichen für die Nickelzukunft stellt, sondern auch charttechnisch hervorragend aussieht.

Canada Nickel: Der nächste Rohstoff-Gigant steht vor dem Durchbruch!

Inmitten eines globalen Nickelmarktes, der mit einer drohenden Versorgungslücke kämpft, hat sich Canada Nickel (WKN: A2P0XC) als einer der ganz wenigen neuen Anbieter außerhalb Chinas und Indonesiens bestens positioniert - und das mit einem Projekt, das den Markt revolutionieren sollte!

Quelle: Canada Nickel

Mit seinem gewaltigen "Crawford Nickel Sulphide Project' und der strategischen Erschließung des "Timmins Nickel District' ist das Unternehmen auf dem besten Weg, ein absoluter Schlüsselspieler in der Nickelbranche zu werden.

Ein Milliardenprojekt mit grünem Bonus!

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) hat einen bedeutenden Fortschritt erzielt: Der erfolgreiche Abschluss der "Front-End-Engineering & Design'-Studie ("FEED') für das geplante Minenprojekt "Crawford' markiert einen entscheidenden Meilenstein in der Entwicklung. Ziel dieser Überarbeitung war es, die aktuellen Inputpreise aufgrund der Kosteninflation sowie verschiedene Optimierungen in die Kalkulation einzubeziehen. Trotz der anhaltenden inflationsbedingten Herausforderungen sind die Kapitalkosten lediglich um 5 % gestiegen. Gleichzeitig konnte der Netto-Projektwert ("NPV') von "Crawford' um beachtliche 300 Mio. USD auf nunmehr 2,8 Mrd. USD erhöht werden - ein Plus von 8 %. Dies schlägt sich auch positiv auf die interne Verzinsung ("IRR') nieder, die im Basisszenario auf starke 17,6 % p.a. klettert.

Das "Crawford Nickel Sulphide Project' ist nicht nur eine der weltweit größten Nickelressourcen, sondern auch ein Paradebeispiel für die Zukunft nachhaltiger Rohstoffförderung. Mit einer erwarteten Produktionsdauer von 41 Jahren ist dieses Projekt auf Jahrzehnten hinaus ein potenzieller Cashflow-Gigant.

Doch was Canada Nickel (WKN: A2P0XC) wirklich von anderen Unternehmen unterscheidet und abhebt, neben seiner extrem günstigen Marktkapitalisierung von nur rund 180 Mio. CAD (rund 115 Mio. EUR), ist der "Net-Zero'-Ansatz. Durch eine bahnbrechende CO2-Speichertechnologie wird das Unternehmen voraussichtlich 1,5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr eliminieren und damit, als einer der ganz wenigen Bergbaukonzerne weltweit einen netto-negativen CO2-Fußabdruck hinterlassen.

Quelle: Canada Nickel

In einer Zeit, in der "ESG'-Kriterien für Verbraucher und Investoren gleichermaßen immer wichtiger werden, stellt dieser Ansatz einen massiven Wettbewerbsvorteil dar.

Die nächste Super-Ressource im "Timmins Nickel District'?

Während "Crawford' bereits beeindruckend ist, könnte das wahre Potenzial von Canada Nickel (WKN: A2P0XC) noch viel größer sein. Der "Timmins Nickel District' umfasst mehr als 20 hochgradige ultramafische Ziele, die in ihrer Größe das "Crawford'-Projekt um das 25-fache übertreffen könnten!

Quelle: Canada Nickel

Hier könnte sich in den kommenden Jahren die größte Nickel-Sulfid-Ressource der Welt entwickeln - eine Dimension, die die gesamte Branche aufhorchen lässt.

Quelle: Canada Nickel

Und dabei ist die Exploration noch längst nicht abgeschlossen! Bis zum Frühjahr dieses Jahres könnten insgesamt acht weitere Ressourcen veröffentlicht werden, was Canada Nickel (WKN: A2P0XC) in eine völlig neue Liga katapultieren könnte. Wer heute investiert, sichert sich ein Ticket für eines der spannendsten Rohstoffprojekte der kommenden Dekade!

NetZero Metals - Die Zukunft der Nickelverarbeitung beginnt in Kanada!

Doch Canada Nickel (WKN: A2P0XC) denkt weiter! Mit der Tochtergesellschaft NetZero Metals entsteht in Timmins die größte Nickel-Verarbeitungsanlage Nordamerikas - und gleichzeitig Kanadas einzige Edelstahl- und Legierungsanlage. Die strategische Bedeutung ist enorm: Während sich die Weltwirtschaft auf die Elektrifizierung und Dekarbonisierung konzentriert, wird eine zuverlässige und nachhaltige Nickelversorgung immer wichtiger. Canada Nickel (WKN: A2P0XC) steht bereit, diese Lücke zu schließen und wird eine Schlüsselrolle in der globalen Energiewende spielen.

Finanzierung steht auf stabilem Fundament!

Mit einem bereits gesicherten 500 Mio. US-Dollar "Letter of Interest' von Export Development Canada und einer zusätzlichen 500 Mio. CAD Finanzierungszusage durch eine führende Bank steht die Finanzierung des Projekts auf starken Beinen. Das Unternehmen ist bestens aufgestellt, um die nächsten Schritte zu machen und wird noch 2025 weitere große Meilensteine erreichen, wie beispielsweise die endgültige Baugenehmigung!

Fazit: Ein Unternehmen mit unvergleichlichem Potenzial!

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) ist auf dem besten Weg, ein Big Player im Nickelmarkt zu werden - und das zu einer Zeit, in der der Markt nach neuen, nachhaltigen Quellen sucht. Mit dem "Crawford'-Projekt und der Netto-Null-Nickelproduktion wird das Unternehmen nicht nur den Markt bedienen, sondern ihn transformieren. Der Countdown läuft, und die Aktie ist ausgebrochen - schnappen Sie sich diese Chance, bevor es zu spät ist!

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) hat das Potenzial, sich zu einem der größten und nachhaltigsten Nickelproduzenten der Welt zu entwickeln. Mit dem "Crawford'-Projekt, der strategischen Erschließung des "Timmins Nickel Districts' und der "NetZero Metals'-Initiative ist das Unternehmen hervorragend positioniert, um überproportional von der steigenden globalen Nachfrage nach Nickel zu profitieren.

Greifen Sie diese günstige Gelegenheit beim Schopfe und investieren Sie in die Zukunft von CO2-freiem Nickel von Canada Nickel (WKN: A2P0XC) - bevor der Zug endgültig abgefahren ist!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Canada Nickel, trdingeconomics.com, stockwatch.com, eigener Research und Berechnungen

Enthaltene Werte: CA0084741085,US7960542030,CA13515Q1037