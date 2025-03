In Zusammenarbeit mit General Catalyst setzt PvX Capital ein schnelles, flexibles Finanzierungsmodell ein

PvX Partners, die Finanzierungsplattform für die Skalierung von Verbraucher-Apps, gab heute eine Startkapitalfinanzierung in Höhe von 3,8 Millionen US-Dollar, die von Play Ventures und General Catalyst gemeinsam geleitet wird und an der auch Angel-Investoren wie Michail Katkoff (Gründer, Deconstructor of Fun) und Matej Lancaric (Gründer, two a half gamers) beteiligt sind. PvX Partners wird die Mittel zur Erweiterung des Betriebs auf ihrer Plattform verwenden, beginnend mit PvX Capital

Jede erfolgreiche Gaming- oder Verbraucher-App erreicht unweigerlich einen Wendepunkt, an dem die Nutzerakquise vorhersehbar genug wird, um eine schnelle Skalierung zu ermöglichen. Gründer, die in dieser kritischen Phase zögern zu investieren, riskieren, gegenüber schnelleren Wettbewerbern an Boden zu verlieren oder mit steigenden Kosten für die Kundenakquise konfrontiert zu werden. In der Vergangenheit hatten bestehende Finanzierungsoptionen erhebliche Nachteile, die vom langsamen Tempo des Bootstrapping bis zur Verwässerung des Eigenkapitals oder dem Risiko traditioneller Schulden reichten.

PvX Capital bietet in Zusammenarbeit mit der Customer Value-Strategie und der Bilanz von General Catalyst Kohortenfinanzierung für die Skalierung von Gaming- und Verbraucher-Apps an. PvX Capital ermöglicht es Unternehmen, ihre Marketingbudgets zu erhöhen, da sie zuverlässige Renditen vorweisen können, und konzentriert sich auf Unternehmen, die auf bis zu 25 Millionen US-Dollar pro Jahr skalieren möchten, während sie im Falle einer Underperformance am Abwärtsrisiko beteiligt sind. Ein optimierter Zeichnungsprozess ermöglicht es PvX, innerhalb von 24 Stunden Term Sheets zu liefern und die Mittel innerhalb weniger Tage nach der Unterzeichnung bereitzustellen. PvX hat bereits Kapital zur Unterstützung mehrerer schnell wachsender Verbraucher-Apps bereitgestellt, darunter Dabble, Top App Games, MysteryTag und Playsome

"Da wir selbst Spielefirmen aufgebaut haben, kennen wir das Finanzierungsdilemma aus erster Hand", sagte Joe Wadakethalakal, Mitbegründer und CEO von PvX Partners. "Gründer mit zuverlässigen Renditen auf ihre Marketingausgaben sollten nicht gezwungen sein, ihre Eigentumsanteile zu verwässern oder ihr Geschäft zu riskieren, nur um zu wachsen. Das ist das Finanzierungsmodell, das ich mir damals gewünscht hätte es kombiniert die Flexibilität von Eigenkapital und die Effizienz von Fremdkapital zu einer besseren Lösung, die mit den Gründern zusammenarbeitet und nicht gegen sie."

"Mit fundiertem Fachwissen in den Bereichen Gaming und Finanzen und einer beeindruckenden Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Unternehmen weiß dieses Team, wie man Wachstumsfinanzierung vorantreibt", sagte Kenrick Drijkoningen, General Partner bei Play Ventures. "Derzeit ist Wachstumskapital teuer und knapp. Es ist der richtige Zeitpunkt für ein neues Modell, das Konsumgüterunternehmen bei der Skalierung unterstützt. Die Kohortenfinanzierung von PvX ist genau das, was unser Portfolio braucht: schnelles und flexibles Wachstumskapital ohne zusätzliche Verwässerung eine echte Win-win-Situation."

"Joes umfassende Erfahrung als Serienunternehmer und Unternehmensleiter er hat erfolgreich eine Gaming-App für Verbraucher skaliert sorgte für eine starke Gründer-Markt-Passung, die für General Catalyst attraktiv war", sagte Niko Bonatsos, Geschäftsführer bei General Catalyst. "Mit PvX Partners können Gründer die kreativen Finanzierungs- und Analyseprodukte nutzen, um ihr Unternehmen zu skalieren, ohne dabei Eigenkapital zu verlieren."

PvX Capital ist das erste Angebot von PvX Partners, das sein "Unified Operating System" entwickelt, ein umfassendes Toolkit zur Unterstützung der Nutzerakquise, Produktentwicklung und Kapitalallokation. Die Plattform wird von PvX Lambda unterstützt, einer proprietären, auf maschinellem Lernen basierenden Intelligenzplattform und Datenbank. Heute unterstützt diese Technologie den Zeichnungsprozess, bewertet Investitionskandidaten anhand von Branchentrends und prognostiziert zukünftige Ergebnisse. PvX Lambda ist von grundlegender Bedeutung für die umfassendere Vision des Unternehmens, integrierte datengesteuerte Dienste zu entwickeln, die die Art und Weise verändern werden, wie Unternehmen für Spiele und Verbraucheranwendungen wachsen und erfolgreich sein werden.

PvX Partners wurde von Joe Wadakethalakal, Ridzki Syahputera und Zhen Jie Sim mitbegründet, die zusammen mit dem Gründungsteam mehr als 60 Jahre kollektive Erfahrung im Bereich Gaming und Finanzen aus Unternehmen wie Mobile Premier League, NetEase, Homa Games, ZM Capital, JP Morgan, Evercore und Morgan Stanley mitbringen. Ihr praktischer Betriebs- und Investitionshintergrund in wachstumsstarken Gaming-Unternehmen inspirierte sie dazu, PvX Partners zu gründen und mehr Entwicklern die Möglichkeit zu geben, nicht nur zu konkurrieren, sondern zu gewinnen.

Entwickler, die an einer Finanzierung interessiert sind, können sich an PvX Partners wenden oder eine E-Mail an info@pvxpartners.com senden.

Über PvX Partners

PvX Partners entwickelt das Betriebssystem für das Wachstum von Gaming- und Verbraucher-Apps und kombiniert dabei die Gewinnung von Nutzern, Produktentwicklung und Kapitalzuweisung in einer leistungsstarken Plattform. Ihr Flaggschiff-Service, PvX Capital, bietet Kohortenfinanzierung, mit der Unternehmen die Gewinnung von Nutzern ohne die Einschränkungen traditioneller Kredite finanzieren können. PvX Partners wurde 2024 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. Weitere Informationen finden Sie unter https://pvxpartners.com/.

