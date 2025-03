DJ POLITIK-BLOG/Ökonomen sehen durch Schuldenpaket Wohlstand gefährdet

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Ökonomen sehen durch Schuldenpaket Wohlstand gefährdet

Führende Wirtschaftsexperten haben das geplante Schuldenpaket von Union und SPD als "ökonomisch fragwürdig" und "sicherheitspolitisch riskant" kritisiert. In einem Gastbeitrag für Zeit Online bemängeln die Wirtschaftswissenschaftler Lars P. Feld, Veronika Grimm, Justus Haucap, Wolf Heinrich Reuter, Christoph M. Schmidt und Volker Wieland, dass das geplante Sondervermögen und die Reform der Schuldengrenze grundlegende ökonomische Zusammenhänge zu wenig beachteten. Das berge "für die Zukunft große Risiken". Das Schuldenpaket sei de facto die Abschaffung der Schuldenbremse, führe zur Verlängerung von ineffizienten Subventionen und heize die Inflation an. Die Ökonomen verweisen unter anderem auf die europäischen Fiskalregeln, die Deutschland so brechen würde. "Es wird schwer werden, anderen Mitgliedstaaten ähnliche Verschuldungsmaßnahmen oder gar eine europäische Kreditaufnahme zu verweigern. Damit dürfte die Verschuldung in Europa weiter ansteigen", schreiben die Ökonomen und warnen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) unter Druck geraten werde.

