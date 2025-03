The following instruments on XETRA do have their first trading 12.03.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 12.03.2025Aktien1 GB00BTDR2S27 River Global PLC B2 ZAE000148466 Foschini Group Ltd., The3 US78397C2098 SDIC Power Holding Co. Ltd. GDR4 GB00BTDR2R10 River Global PLC AAnleihen/ETF/ETP1 XS3025210694 AB Sagax2 US007903BH94 Advanced Micro Devices Inc.3 XS2978906894 European Bank for Reconstruction and Development4 FR001400Y5Z1 RCI Banque S.A.5 US007903BJ50 Advanced Micro Devices Inc.6 US260543DM21 The Dow Chemical Co.7 US74977SDJ87 Coöperatieve Rabobank U.A.8 US29366WAG15 Entergy Mississippi LLC9 DE000BU0E279 Deutschland, Bundesrepublik10 DE000HEL0EM9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 DE000HEL0EJ5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HEL0EH9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 IE000BS9KP42 JPM EM Local Currency Bond Active UCITS ETF - USD (dist)14 IE000TGCBXG8 JPM EM Local Currency Bond Active UCITS ETF - USD (acc)15 IE000ANHU3J3 JPM Gbl EM Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - USD (acc)16 IE000CYGD0V1 JPM Gbl EM Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - USD (dist)17 IE000AV35A01 JPM Gbl EM Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - EUR (acc)18 IE000V6KDJC9 UBM MSCI World Selection UCITS ETF (hedged to EUR)19 CH0496484640 21Shares Bitcoin Ethereum Core ETP