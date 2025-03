EQS-News: Diginex Limited / Schlagwort(e): ESG/Vertrag

Diginex Limited und Russell Bedford International verkünden strategische Partnerschaft zur Förderung der ESG-Berichterstattung im globalen Prüfungsnetzwerk

Die neue Allianz bietet den Mitgliedsunternehmen von Russell Bedford innovative ESG-Reporting-Lösungen, um die Einhaltung von Vorschriften und die Nachhaltigkeit zu fördern

LONDON, März 12, 2025 - Diginex Limited ("Diginex" oder das "Unternehmen"), ein Impact-Technologie-Unternehmen, das sich auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) spezialisiert hat, gibt heute seine strategische Partnerschaft mit Russell Bedford International ("Russell Bedford") bekannt. Russell Bedford umfasst ein weltweit tätiges Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Einführung der innovativen ESG-Berichtsplattform diginexESG im umfangreichen Mitgliedernetzwerk von Russell Bedford, das sich über mehr als 100 Länder erstreckt, zu beschleunigen.



Durch die Vereinbarung wird die anerkannte globale Präsenz von Russell Bedford genutzt. Mit fast 400 Büros und einem globalen Team von 1.000 Partnern und 10.000 Fachleuten bietet Russell Bedford weltweit anerkannte Beratungsdienste an. Dadurch kann diginexESG die Dienstleistungsangebote der von Russell Bedford betreuten Unternehmen unterstützen und verbessern. Mit der Kombination der innovativen Technologie von Diginex und der Expertise von Russell Bedford in den Bereichen Buchhaltung, Wirtschaftsprüfung, Steuern und Beratung sollen Unternehmen weltweit in die Lage versetzt werden, ihre ESG-Berichterstattung zu optimieren, die Compliance zu verbessern und die wirtschaftlichen Vorteile der Nachhaltigkeit zu nutzen.



"Wir freuen uns sehr, mit Russell Bedford, einem weltweit geschätzten und führenden Anbieter von 'Professional Services', zusammenzuarbeiten, um diginexESG seinem umfangreichen Netzwerk anzubieten", sagte Mark Blick, CEO von Diginex. "Diese Vereinbarung stellt bei der Demokratisierung des Zugangs zu erschwinglichen, intelligenten und intuitiven ESG-Lösungen einen bedeutenden Schritt nach vorne dar. Wir glauben, dass wir durch die Zusammenarbeit mit Russell Bedford Unternehmen jeder Größe dabei unterstützen können, die sich entwickelnden ESG-Anforderungen und die Erwartungen der Investoren zu erfüllen und gleichzeitig nachhaltiges Wachstum zu fördern."



DiginexESG ist eine durchgängige, cloudbasierte Plattform, deren Ziel es ist, die ESG-Berichterstattung zu verbessern. Sie bietet wertvolle Tools für die Themenfindung, Datenerfassung und gemeinsame Veröffentlichung von Berichten und steigert gleichzeitig die Effizienz und Genauigkeit. Die Plattform ist mit den wichtigsten Rahmenwerken wie GRI, SASB und ISSB kompatibel und bietet eine zugängliche und intuitive Lösung für Unternehmen, die ihre Nachhaltigkeitsleistung verbessern möchten.



Stephen Hamlet, CEO von Russell Bedford, betonte den Wert der Partnerschaft mit Diginex: "Unsere Unternehmen sind bestrebt, Kunden, die sich in einer sich schnell verändernden Geschäftslandschaft zurechtfinden müssen, einen besonderen Mehrwert zu bieten. In Zusammenarbeit mit Diginex können wir ein hochmodernes ESG-Berichterstattungs-Tool anbieten, das mit unserer Mission übereinstimmt, zukunftsorientierte Lösungen bereitzustellen. Unsere Partnerschaft eröffnet uns die Möglichkeit, unsere Firmen und damit auch deren Kunden dabei zu unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und gleichzeitig die Compliance und Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten."



Wir glauben, dass diese Vereinbarung zu einem entscheidenden Zeitpunkt kommt, da die weltweite Nachfrage nach ESG-Transparenz aufgrund strengerer Vorschriften und des zunehmenden Interesses der Stakeholder an Nachhaltigkeit weiter steigt. Durch diese Partnerschaft mit Diginex erhalten die Mitgliedsunternehmen von Russell Bedford Zugang zu umfassenden Schulungen, Ressourcen und Unterstützung bei der nahtlosen Implementierung von diginexESG, sodass sie Kunden in verschiedenen Branchen besser bedienen können.



Über Diginex Limited

Diginex Limited (Nasdaq: DGNX; ISIN KYG286871044) ist ein Unternehmen für Impact-Technologie, das Unternehmen und Regierungen in die Lage versetzt, die Datenerfassung und Berichterstattung in den Bereichen ESG, Klima und Lieferkette zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, maschinelles Lernen und Datenanalysetechnologie, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in den Bereichen unternehmerische Sozialverantwortung und Klimaschutz zu erhöhen. Die Produkte und Dienstleistungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten mithilfe einer benutzerfreundlichen Software zu sammeln, auszuwerten und zu teilen.



Die preisgekrönte ESG-Plattform von Diginex unterstützt 17 globale Rahmenwerke, darunter GRI (die "Global Reporting Initiative"), SASB (das "Sustainability Accounting Standards Board") und TCFD (die "Task Force on Climate-related Financial Disclosures"). Kunden profitieren von einer umfassenden Unterstützung, die von Wesentlichkeitsbewertungen und Datenmanagement bis hin zur Einbindung von Interessengruppen, der Erstellung von Berichten und einem ESG-Rating-Support-Service reicht.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens.



Über Russell Bedford International

Russell Bedford International wurde 1983 gegründet und ist ein globales Netzwerk unabhängiger professioneller Dienstleistungsunternehmen, die Buchhaltungs-, Prüfungs-, Steuer- und Beratungsdienstleistungen anbieten. Russell Bedford zählt zu den weltweit führenden Rechnungslegungsnetzwerken und verfügt über mehr als 1.000 Partner, 10.000 Mitarbeiter und fast 400 Büros in mehr als 100 Ländern, die maßgeschneiderte Lösungen für lokale und multinationale Kunden anbieten.



Hinweis

Die Verwendung der Wörter "Partner" oder "Partnerschaft" in dieser Pressemitteilung bedeutet nicht, dass Diginex und Russell Bedford Partner sind oder eine Partnerschaftsvereinbarung im Sinne einer juristischen Person eingegangen sind, da dies nicht der Fall ist. Vielmehr bedeutet die Verwendung der Wörter "Partner" oder "Partnerschaft" in dieser Pressemitteilung lediglich, dass Diginex und Russell Bedford im Zusammenhang mit der in der Pressemitteilung besprochenen Vereinbarung zusammenarbeiten.Die strategische Geschäftsbeziehung zwischen Diginex und Russell Bedford beinhaltet keine treuhänderischen Verpflichtungen einer der Parteien im Rahmen der Partnerschaft und auch keine Kapitalbeteiligung einer der Parteien im Rahmen der Partnerschaft in Verbindung mit der in dieser Pressemitteilung besprochenen Vereinbarung.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Bekanntmachung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich nach Ansicht des Unternehmens auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf auswirken könnten. Anleger können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Ausdrücken wie "annähernd", "glaubt", "hofft", "erwartet", "antizipiert", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "plant", "wird", "würde", "sollte", "könnte", "kann" oder ähnliche Ausdrücke erkennen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder öffentlich zu revidieren, um später eintretende Ereignisse oder Umstände oder Änderungen seiner Erwartungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und das Unternehmen warnt Investoren davor, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und empfiehlt Investoren, andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken können, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens offengelegt werden.



