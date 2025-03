© Foto: Federico Gambarini - dpa

Der Rüstungskonzern Rheinmetall setzt seinen Höhenflug ungebremst fort und legt gute Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 vor, auch wenn der Umsatz leicht unter den in Aussicht gestellten 10 Milliarden Euro liegt.Zwar stieg der Konzernumsatz im Gesamtjahr 2024 um satte 36 Prozent auf 9,75 Milliarden Euro, wobei insbesondere das Militärgeschäft mit einem Wachstum von 50 Prozent glänzte. In Aussicht gestellt hatte Rheinmetall allerdings rund 10 Milliarden Euro. Auch das operative Ergebnis erreichte mit 1,48 Milliarden Euro einen neuen Rekordwert - ein Plus von 61 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die operative Marge im Gesamtkonzern kletterte auf 15,2 Prozent, im Defence-Bereich sogar auf starke 19 …