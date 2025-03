DJ EU-Kommission kündigt Vergeltungszölle gegen USA an

Von Kim Mackrael

DOW JONES--Die EU-Kommission hat Vergeltungszölle gegen die USA angekündigt und damit den globalen Handelskonflikt verschärft, nachdem US-Präsident Donald Trump Zölle auf amerikanische Stahl- und Aluminiumimporte verhängt hatte. Eine erste Reihe von Vergeltungszöllen wird Anfang April in Kraft treten und zielt auf eine Reihe von US-Produkten, darunter Bourbon-Whiskey, Boote und Motorräder, sagte die EU. Eine zweite Reihe von Zöllen soll Mitte April in Kraft treten, nachdem sich die EU mit ihren Ländern und Interessengruppen beraten hat, hieß es.

Zusammengenommen könnten die EU-Gegenmaßnahmen US-Exporte im Wert von etwa 28 Milliarden Dollar betreffen, so die EU, was dem Wert der von den US-Metallzöllen betroffenen EU-Exporte entspricht.Die EU hat in den letzten Wochen wiederholt erklärt, dass sie hofft, eine Einigung mit den USA zu erzielen, die die Zölle abwenden könnte. Sie erklärte, dass die Vergeltungsmaßnahmen noch rückgängig gemacht werden könnten, wenn eine Einigung erzielt wird.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2025 02:58 ET (06:58 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.