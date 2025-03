Shanghai, 12. März 2025 (ots/PRNewswire) -DFRobot (https://www.dfrobot.com/), ein weltweit führender Anbieter von Open-Source-Hardware und Embedded-Entwicklungstools, lädt Ingenieure und Innovatoren herzlich ein, vom 11. bis 13. März seinen Stand (Halle 1-517) auf der Embedded World 2025 in Nürnberg, Deutschland, zu besuchen. Das Unternehmen stellt Lösungen vor, die speziell zur Verbesserung des Rapid Prototyping entwickelt wurden, darunter die LattePanda-Familie, LoRaWAN-Produkte, Millimeterwellen-Radarprodukte und elektrochemische Schwerkraft-Gassensoren. Diese Lösungen sollen die Entwicklungszyklen verkürzen, die Hardware-Software-Integration rationalisieren und Innovationen in Industriequalität beschleunigen.Auf der Veranstaltung stellt DFRobot seine LattePanda-Familie vor, eine umfassende Reihe innovativer kompakter Computerlösungen. Diese Familie umfasst ein Mikrocomputermodul und x86-basierte Einplatinencomputer (SBCs) und bietet eine Komplettlösung, die mühelos vom Prototyping zum industriellen Einsatz übergeht.- LattePanda Mu: Ein Mikro-x86-Rechenmodul mit den Abmessungen 60 mm x 69,6 mm, erhältlich in den Varianten Intel N100 (4-Core, 3,4GHz) und N305 (8-Core, 3,8GHz). Das 8-Core-Modell bietet über die 3-fache Multi-Core-Rechenleistung eines Raspberry Pi 5 und ist damit ideal für anspruchsvolle Multi-Thread-Aufgaben. Es verfügt über umfangreiche E/A-Optionen wie 3 HDMI/DisplayPort, 8 USB 2.0-Anschlüsse, bis zu 4 USB 3.2-Anschlüsse und bis zu 9 PCIe 3.0-Lanes für die nahtlose Integration von Peripheriegeräten. Das LattePanda Mu ist auch so konzipiert, dass es Kundenwünsche mit individuellen Dienstleistungen für spezielle Anforderungen erfüllt.- LattePanda Sigma: Ein leistungsfähiger und hackbarer x86-Single-Board-Server, auf dem Windows oder Linux laufen kann. Er verfügt über einen Intel Core i5-1340P-Prozessor mit Intel Iris Xe-Grafik und unterstützt bis zu 32 GB Dual-Channel LPDDR5-Speicher. Dieses Modell zeichnet sich durch eine herausragende Grafikleistung aus. Es verfügt über 80 Ausführungseinheiten (EUs), die dynamisch Frequenzen von bis zu 1,4 GHz erreichen können und so für eine hervorragende Grafikleistung und Rendering-Qualität sorgen.- LattePanda 3 Delta: Angetrieben von einem Intel Celeron N5105 Prozessor der 11. Generation (bis zu 2,9 GHz) bietet der LattePanda 3 Delta eine bis zu 2x schnellere CPU und eine 3x schnellere GPU-Leistung als sein Vorgänger und bewältigt 4K HDR-Videos und anspruchsvolle Spiele mit Leichtigkeit. Er verfügt über eine verbesserte Kühlfunktion und 42 erweiterbare Schnittstellen, die es bei Herstellern und Ingenieuren beliebt machen. Mit einem kompakten Formfaktor von 125 mm x 78 mm x 16 mm ist er perfekt für IoT Edge-, Robotik- und KI-Anwendungen geeignet.- LattePanda VI: Der mit 88 x 70 mm weltweit kleinste x86-Windows-SBC ist kompakt und leicht und damit ideal für platzbeschränkte IoT-Gateways und mobile KI-Anwendungen.Neben der LattePanda-Familie stellt DFRobot seine LoRaWAN-Produkte vor, zu denen das LoRaWAN-Gateway, LoRaWAN-Steuerterminal, Gravity: LoRaWAN-Knoten und mehr gehören. Das LoRaWAN-Gateway zentralisiert den Netzwerkbetrieb durch effizientes Sammeln und Weiterleiten von Knotenpunktdaten. Mit seinem integrierten SloT erhöht er die Sicherheit, bietet eine extrem niedrige Latenzzeit und gewährleistet eine vollständige Datenkontrolle, indem er als ein einsatzfähiger Edge-Hub fungiert, der mit der Cloud-Technologie kompatibel ist. Darüber hinaus präsentiert DFRobot seine werkskalibrierten elektrochemischen Gassensoren Gravity, darunter Modelle wie der O2 Sensor -12C & UART und CO Sensor -12C & UART, die für ihre Präzision und Zuverlässigkeit bekannt sind. DFRobot bietet auch umfangreiche Dienstleistungen zur Produktanpassung an, die auf die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind.Besuchen Sie DFRobot (Halle 1-517) auf der Embedded World 2025 und erfahren Sie, wie diese innovativen Lösungen Ihr Rapid Prototyping verbessern und Ihre Projekte zum Erfolg führen können.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2638894/EW.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dfrobot-treibt-industrielle-innovation-mit-rapid-prototyping-losungen-auf-der-embedded-world-2025-voran-302399586.htmlPressekontakt:Vivian Feng,vivian.feng@dfrobot.comOriginal-Content von: DFRobot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132640/5988862