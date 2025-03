DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU-Kommission kündigt Vergeltungszölle gegen USA an

Die EU-Kommission hat Vergeltungszölle gegen die USA angekündigt und damit den globalen Handelskonflikt verschärft, nachdem US-Präsident Donald Trump Zölle auf amerikanische Stahl- und Aluminiumimporte verhängt hatte. Eine erste Reihe von Vergeltungszöllen wird Anfang April in Kraft treten und zielt auf eine Reihe von US-Produkten, darunter Bourbon-Whiskey, Boote und Motorräder, sagte die EU. Eine zweite Reihe von Zöllen soll Mitte April in Kraft treten, nachdem sich die EU mit ihren Ländern und Interessengruppen beraten hat, hieß es.

US-Zölle auf Stahl und Aluminum sind in Kraft

Die Trump-Administration hat Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle Stahl- und Aluminiumimporte verhängt, nachdem die USA und Kanada am Dienstag von Drohungen Abstand genommen hatten, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Damit endete ein Hin und Her, das die Anleger an der Wall Street erheblich verunsichert hat. Präsident Trump hatte die Stahl- und Aluminiumzölle im Februar Monat angekündigt. "Gemäß früherer Anordnungen werden die Zölle auf Stahl und Aluminium in Höhe von 25 Prozent ohne Ausnahmen oder Befreiungen für Kanada und alle anderen Handelspartner am 12. März um Mitternacht in Kraft treten", sagte der Sprecher des Weißen Hauses, Kush Desai.

Ontario setzt Zölle auf Stromexporte in die USA wieder aus

Der Regierungschef der kanadischen Provinz Ontario, Doug Ford, hat die Zölle auf Stromexporte in die USA von 25 Prozent wieder ausgesetzt. Dies geschah nach einem Gespräch mit dem US-Handelsminister Howard Lutnick. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, Zölle auf Aluminium und Stahl aus Kanada auf 50 Prozent zu verdoppeln.

Australien wird USA nicht mit gegenseitigen Zöllen belegen - Premierminister

Australien wird US-Waren nicht mit gegenseitigen Zöllen belegen, obwohl es nicht gelungen ist, eine Ausnahme von den 25-prozentigen Zöllen der Trump-Regierung auf Stahl- und Aluminiumimporte zu erwirken. Dies sagte Premierminister Anthony Albanese am Mittwoch. Albanese bezeichnete die Entscheidung, dem US-Verbündeten keine Ausnahmeregelung zu gewähren, als besorgniserregend und völlig ungerechtfertigt. Er sagte, die australischen Behörden würden sich weiterhin für eine Befreiung von den 25-prozentigen Zöllen einsetzen, die am Mittwoch für alle US-Handelspartner in Kraft treten.

Ukraine stimmt US-Plan zu 30-tägiger Feuerpause zu

Die Ukraine hat einem Vorschlag der USA für einen 30-tägigen Waffenstillstand zugestimmt. Das haben die beiden Länder in einer gemeinsamen Erklärung nach hochrangigen Gesprächen in Saudi-Arabien mitgeteilt. Die Umsetzung des Plans hängt von der Zustimmung Russlands ab.

US-Militärhilfe für Ukraine läuft wieder an

Nach der Einigung der Ukraine und der USA auf einen Plan für eine Waffenruhe sollen die US-Hilfen wieder anlaufen. Wie die US-Regierung mitteilte, umfasst dies die Weitergabe von Geheimdienstinformationen und die militärische Unterstützung. Das gelte unmittelbar.

