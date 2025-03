Der DAX konnte sich gestern dem Sog schwacher US-Börsen nicht entziehen und gab im regulären Handel weitere 1,3% auf 22.329 ab. Rückblick: Der deutsche Leitindex hat seine Negativserie am gestrigen Dienstag fortgesetzt und den dritten Verlusttag in Folge absolviert. Dabei fielen die Blue Chips am Nachmittag auf das neue März-Tief bei 22.258 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...