Oberursel (www.anleihencheck.de) - Die Auswirkungen von Zöllen, ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine und nicht zuletzt die Bundestagswahl prägten das Geschehen an den Märkten, so die Analysten der BfV Bank für Vermögen AG in der aktuellen Ausgabe vom "Investment Radar".So sei der US-Präsident vorgeprescht und habe mit Vertretern Russlands eine Friedenslösung im Ukraine-Krieg ausgelotet. Ende des Monats sei ein Eklat beim Treffen Trump und Selenskyi in Washington gefolgt. Mittlerweile habe der ukrainische Präsident hierfür sein Bedauern ausgedrückt. Zuvor habe Trump die Militärhilfen für die Ukraine ausgesetzt. An den Märkten seien die Reaktionen sofort spürbar gewesen. Nach Kursrückgängen hätten sich die Kurse, zumindest in Europa, jedoch wieder erholt. ...

