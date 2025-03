München (ots) -- Djamila Rowe sucht gemeinsam mit Freundin Carmen Diaz nach einer Boutique auf Mallorca- Tränen bei Victoria Jancke in Los Angeles - wird dem Model alles zu viel?- Start der Dokuserie am Mittwoch, 12. März 2025, um 22:35 Uhr, bei RTLZWEI und am 5. März auf RTL+Sie leben ein echtes Jetset-Leben und lassen uns daran teilhaben. Die ehemalige Dschungelkönigin Djamila Rowe sucht auf Mallorca gemeinsam mit ihren Freundinnen Carmen Diaz und Lilo von Kiesenwetter nach einem geeigneten Laden für die Bikini-Designerin Diaz. In Los Angeles kommt Victoria Jancke an ihre Grenzen - und dann gerät das Model auch noch in einen Streit mit seinen Freundinnen. TikTok-Star Noah Bibble zieht es derweil in die Partyhochburg Lloret de Mar, doch was wird er hier erleben? Ausstrahlung der Doppelfolgen von "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" ab 12. März 2024, um 22:35 Uhr bei RTLZWEI und ab 05.03.2025 auf RTL+.Carmen Diaz ist erfolgreiche Bikini-Designerin auf Ibiza, jetzt möchte sie den mallorquinischen Markt erobern. An ihrer Seite hat sie dabei die ehemalige Dschungelkönigin Djamila Rowe und Seherin Lilo von Kiesenwetter. Können die beiden Promi-Damen sie bei der Suche nach dem geeigneten Laden unterstützen? Sieht Lilo in ihren Karten, ob diese Reise von Erfolg gekrönt sein wird? Auch Djamila möchte sich die Karten legen lassen: Wird sie noch einmal die große Liebe finden? Lilo sieht tatsächlich zwei Herren, die um die Berlinerin buhlen könnten.In Tränen aufgelöst ist Model Victoria Jancke. Das Model versucht weiterhin in Los Angeles erfolgreich zu werden, doch einige Schicksalsschläge haben sie zurückgeworfen. Ihre Schauspielkarriere war nicht so erfolgreich, wie sie es erhofft hatte. Dann scheiterte ihre Beziehung nach einer Fehlgeburt und der Tod ihres geliebten Opas macht ihr zu schaffen. Für ihre verstorbenen Liebsten möchte sie nun alles geben und sich als "Femepreneurin" in L.A. behaupten. Doch schon bald gerät sie in Konflikte mit ihren Freundinnen Magey Kalley, der Ex-Frau von Currywurstmann Chris Töpperwien, und "Ex on the Beach"-Star Jackie Siemsen. Wird ihre Freundschaft das überstehen?Von TikTok nach Lloret de Mar: "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer Noah Bibble will in der Partymetropole eine Partytour auf einem Katamaran schmeißen. Wie beweist sich der Social-Media-Star als Animateur auf einem Partyboot?Start der neuen Staffel von "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" ist der 12. März 2025 um 22:35 Uhr bei RTLZWEI. Die Episoden werden als Doppelfolgen ausgestrahlt. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der Ausstrahlung sind die Folgen sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im PREMIUM-Bereich. Produziert wird die Dokuserie von RTL Studios.Über "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt":Die RTLZWEI-Dokuserie "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" gibt exklusive Einblicke in die Welt der Stars im Ausland. Hier zeigen deutsche VIPs hautnah, wie sie leben und lieben, wie sie feiern und was sie alles bewegt. Begleitet werden verschiedene Celebrities, die ihr Privatleben offen und authentisch mit den Zuschauern teilen.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100929553