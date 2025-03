REDWOOD CITY, Calif. (ots) -HFX iQ ist das erste und einzige Rückenmarkstimulationssystem (engl.: spinal cord stimulation (SCS) system), das wegweisende Hochfrequenz-SCS-Evidenz mit Erkenntnissen aus der Cloud kombiniert und so den Weg für eine datengesteuerte Patientenversorgung ebnet.Nevro Corp. (NYSE: NVRO), ein weltweit tätiges Medizintechnik-Unternehmen, das umfassende Lösungen für die Behandlung chronischer Schmerzen zur Verfügung stellt, gab bekannt, dass sein SCS-System HFX iQ jetzt auch Patienten in Deutschland zur Verfügung steht. HFX iQ hat die CE-Kennzeichnung im November 2024 erhalten und Nevro bringt das System im Jahr 2025 in verschiedenen europäischen Ländern auf den Markt.HFX iQ ist das einzige SCS-System mit KI-Technologie, das die auf Level-1-Evidenz basierende 10-kHz-Therapie mit kontinuierlichen Cloud-Daten und den Erkenntnissen daraus kombiniert, um eine personalisierte Schmerzlinderung zu ermöglichen.Das Produkt ist digital und soll die Versorgung optimieren, indem es Patientendaten erfasst und den Patienten durch einen individuellen Behandlungspfad führt. Gegenüber anderen SCS-Systemen bietet es mehrere entscheidende Vorteile: Indikationsspezifische HFX-Algorithmen, die so konzipiert sind, dass Patienten mit den optimalen Einstellungen starten; maßgeschneiderte Empfehlungen zur Therapieanpassung auf der Grundlage von Patienteneingaben in die HFX App, einschließlich prozentualer Schmerzlinderung, Schmerzscore, Änderungen des Aktivitätsniveaus und Änderungen der Schmerzmedikation. Die 10-kHz-Therapie von Nevro verfügt über eine CE-Kennzeichnung für alle wichtigen SCS-Indikationen (Rücken- und Beinschmerzen, NSRBP, also Rückenschmerzen ohne vorangegangene OP, schmerzhafte diabetische Neuropathie, chronische Schmerzen in den oberen Gliedmaßen und im Nacken) sowie den zu erwartenden klinischen Nutzen über die Schmerzlinderung hinaus."Mit HFX iQ beginnt eine neue Ära der patientenzentrierten Schmerztherapie", sagt Prof. Dr. med. Faycal El Majdoub, Leiter der Abteilung für Stereotaxie und funktionelle Neurochirurgie am Krankenhaus Köln-Merheim. "Die Reaktionsfähigkeit der Technologie auf individuelle Schmerzwerte und die Anpassung an die Bedürfnisse der Patienten in Echtzeit unterstützen die Patienten auf ihrem Weg zur Schmerzlinderung. Die Patienten erleben eine verbesserte Lebensqualität mit wenigen Unterbrechungen, die es ihnen ermöglicht, ihr Leben wieder mit Zuversicht und weniger Abhängigkeit von klinischen Interventionen in die Hand zu nehmen. HFX iQ definiert die Möglichkeiten völlig neu, was in der langfristigen Schmerzlinderung möglich ist."Mit HFX iQ beginnt die Behandlung der Patienten mit demjenigen Programm, das am wahrscheinlichsten zu einer Schmerzlinderung führt, basierend auf dem HFX Algorithmus, der auf der Grundlage von mehr als 20 Millionen Datenpunkten und 80.000 implantierten Patienten entwickelt wurde (1). HFX iQ kombiniert klinische Daten (etwa Schmerzlinderung und Schmerzscore), mit Daten zur Lebensqualität (z. B. Schmerzmedikation und Änderungen des Aktivitätsniveaus), um für jeden Patienten eine individuelle Programmeinstellung zu ermöglichen (2). Es bietet sowohl niedrige Frequenzen als auch die proprietäre 10-kHz-Therapie von Nevro - und somit den umfassendsten Frequenzbereich aller SCS-Systeme auf dem Markt.Das Senza HFX iQ System besteht aus dem HFX iQ implantierbaren Impulsgenerator (IPG), dem HFX Teststimulator und der HFX App. Mit dem neuen Bluetooth®-fähigen IPG, der sich upgraden und direkt mit der App verbinden lässt, kann jeder Patient Bewertungen in sein Smartphone eingeben und dann Programm-Anpassungen in Echtzeit erhalten.Verweise1. Die Patienten verwendeten ein Senza-, Senza II- oder Omnia-Gerät mit 10-kHz-Therapie.2. Senza HFX iQ verwendet einen festen Satz von Anweisungen, um optimierte Behandlungsempfehlungen anzubieten, die direkte Patienteneingaben aus Bewertungen zu Schmerzen und Lebensqualität berücksichtigen.Pressekontakt:Antanina ValatkaNevro Germany GmbHNevroGermanyGmbH@nevro.comT: 015152556826https://www.nevro.com/German/home/default.aspxOriginal-Content von: Nevro Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119775/5989006