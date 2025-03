DJ EZB/Centeno: Wirtschaft der Eurozone durch hohe Zinsen belastet

Von Joshua Kirby

DOW JONES--Die Wirtschaftstätigkeit in der Eurozone wird nach wie vor durch hohe Kreditkosten belastet, und die Europäische Zentralbank (EZB) sollte deshalb nach Ansicht von Ratsmitglied Mario Centeno die Zinssätze weiter senken, um nicht zu riskieren, dass die Inflation unter ihr Ziel sinkt.

Die Zentralbank hat vergangene Woche ihren Leitzins auf 2,50 Prozent gesenkt und ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum in den 20 Ländern, die den Euro gemeinsam haben, erneut zurückgenommen. Centeno sagte in einem Interview mit dem Wall Street Journal, dass er keine Aussichten auf eine schnelle Erholung sieht, trotz der Maßnahmen zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben, die das Wachstum ankurbeln werden.

Die Wirtschaft der Eurozone wuchs im vergangenen Jahr nur um 0,9 Prozent und die Ökonomen der EZB gehen davon aus, dass sich dieses Tempo in diesem Jahr fortsetzen wird. Die jährliche Inflationsrate in der Eurozone liegt derzeit etwas über dem Zielwert von 2 Prozent, wird aber in den kommenden Monaten voraussichtlich sinken.

Das Hauptrisiko bestehe nun darin, dass die Inflation unter diese Schwelle fällt, was die mangelnde Dynamik der Wirtschaft widerspiegelt, sagte der Gouverneur der Notenbank von Portugal. "Wir brauchen eine Wirtschaft, die mit einer Inflation von 2 Prozent vereinbar ist. Im Moment zeigt die europäische Wirtschaft nicht die Stärke, die für eine Inflation von 2 Prozent erforderlich ist."

In einer Erklärung zu ihrer Zinsentscheidung von letzter Woche erklärte die EZB, dass ihr Leitzins "deutlich weniger restriktiv" geworden sei, und einige von Centenos Kollegen haben in letzter Zeit argumentiert, dass die Kreditkosten das Wachstum nicht mehr bremsen.

Centeno widersprach dieser Ansicht und erklärte, dass der Leitzins die Wirtschaftstätigkeit bei einem Niveau von unter 2 Prozent nicht mehr einschränken würde. In einem kürzlich veröffentlichten Papier schätzen die Ökonomen der EZB, dass der neutrale Zinssatz irgendwo zwischen 1,75 und 2,25 Prozent liegt.

"Historisch gesehen war der neutrale Zinssatz in Europa eher niedrig, was auf Faktoren wie geringe Produktivität, Demografie und weniger effiziente Märkte zurückzuführen ist", sagte Centeno. "Wir haben in letzter Zeit nicht genügend Gründe gefunden, um den neutralen Zinssatz zu aktualisieren."

Die jüngste Zinssenkung der EZB war die sechste seit Juni. Aber eine angeschlagene Wirtschaft erfordere ein gewisses Maß an Dringlichkeit, sagte Centeno. "Ich würde es vorziehen, eher früher als später zu handeln", sagte er. "Ich habe immer wieder auf die Schwierigkeiten hingewiesen, die die europäische Wirtschaft in diesem Stadium hat."

Die geldpolitischen Entscheidungsträger der Eurozone hatten gehofft, dass eine durch steigende Löhne ausgelöste Belebung der Verbraucherausgaben das Wachstum 2024 und in diesem Jahr ankurbeln würde, aber dieser Impuls hat sich als schwächer erwiesen als erwartet.

"Die Erholung der Reallöhne ist fast vorbei. Wir gehen davon aus, dass sich das Wachstum der Löhne in den kommenden Quartalen verlangsamen wird", sagte Centeno. "Der Konsum erfordert Vertrauen. Die europäischen Verbraucher sind konservativer als die amerikanischen Verbraucher."

Die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Zölle auf europäische Waren, die in die USA eingeführt werden, sind nach Ansicht von Centeno ein potenziell schädliches Hindernis auf dem Weg in die Zukunft. "Ich stelle Zölle immer gerne als Steuern dar, denn das sind sie auch. Wir wissen genau, was Steuern bewirken."

