Durch Heizölpreisrückgänge von bis zu 0,3 Cent pro Liter am heutigen Vormittag wurde in Deutschland ein neues Dreimonatstief erreicht. Gleichzeitig warten die globalen Ölmärkte auf Richtungsimpulse, so dass weitere Abwärtsbewegungen unwahrscheinlich sind. Es gibt Abwärtspotentiale durch die Gespräche zwischen den USA und der Ukraine, sowie Aufwärtspotential durch die angekündigte Ölexportdrosselung ...

