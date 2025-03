Aya Gold & Silver steigert Silberproduktion in Zgounder-Mine

Anzeige / Werbung Aya Gold & Silver hat bekannt gegeben, dass die Silberproduktion in der Zgounder-Mine im Februar 2025 bei 357.333 Unzen (oz) lag. Dies entspreche einer durchschnittlichen Tagesproduktion von 12.762 Unzen. Trotz einer fünftägigen Stilllegung der Flotationsanlage sei das Produktionsniveau stabil geblieben. Aya Gold & Silver hat bekannt gegeben, dass die Silberproduktion in der Zgounder-Mine im Februar 2025 bei 357.333 Unzen (oz) lag. Dies entspreche einer durchschnittlichen Tagesproduktion von 12.762 Unzen. Trotz einer fünftägigen Stilllegung der Flotationsanlage sei das Produktionsniveau stabil geblieben. Steigende Fördermengen trotz Unterbrechungen Verglichen mit Januar, als 383.515 Unzen produziert wurden, habe sich die Gesamtproduktion leicht verringert, während die tägliche Förderleistung gestiegen sei. Im Februar seien 78.755 Tonnen Erz verarbeitet worden, was eine Silberausbeute von 83 % ergeben habe - etwas niedriger als die 87 % im Januar. Diese Abweichung sei auf die Verarbeitung oxidierten Erzes und die temporäre Stilllegung der Anlage zurückzuführen.



Ein deutlicher Anstieg sei hingegen bei der Minenproduktion zu verzeichnen. Mit 68.967 Tonnen Erz habe diese um 37 % über dem Wert des Vormonats gelegen. Die Verfügbarkeit der Mühlen sei im Februar bei 88 % und damit unter den 95 % aus Januar geblieben. Optimistischer Ausblick auf Produktionssteigerung President & CEO Benoit La Salle habe betont, dass die Produktionskapazität in Zgounder kontinuierlich verbessert werde. Neben dem höheren täglichen Silberausstoß seien auch die Mühlen- und Minenraten gegenüber Januar gestiegen. Dies sei ein Beweis für die betriebliche Effizienz und die konsequente Umsetzung der Expansionsstrategie.



Das Unternehmen gehe davon aus, dass die Produktionsmengen in den kommenden Monaten weiter steigen könnten, insbesondere nach der für 2025 erwarteten vollständigen Inbetriebnahme der erweiterten Anlage. Aya Gold & Silver habe bereits in der Vergangenheit Investitionen zur Steigerung der Fördermengen angekündigt, mit dem Ziel, die Jahresproduktion auf über 8 Millionen Unzen Silber auszuweiten.



Jahresabschluss 2024 - Investorenkonferenz geplant Die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 sollen am 28. März 2025 vor Börsenöffnung veröffentlicht werden. In einer geplanten Telefonkonferenz um 9:00 Uhr Eastern Time würden Unternehmensvertreter die finanziellen und operativen Ergebnisse erläutern. Enthaltene Werte: XD0002746952,CA05466C1095

