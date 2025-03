Berlin (ots) -Am 24. Mai 2025 lädt das Forum Moderne Landwirtschaft (http://www.moderne-landwirtschaft.de) wieder zum bundesweite Aktionstag "Landwirt für einen Tag" (https://moderne-landwirtschaft.de/landwirt-fuer-einen-tag/) Verbraucherinnen und Verbraucher dazu ein, einen Tag lang echte Landwirtschaft zu erleben. 35 landwirtschaftliche Betriebe in ganz Deutschland öffnen ihre Tore und ermöglichen 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, selbst mit anzupacken - vom Füttern der Tiere über die Arbeit auf dem Feld bis hin zum Einsatz moderner Agrartechnik. Interessierte können sich noch bis zum 6. April 2025 für einen Platz bewerben.Ein Tag voller Einblicke und ErlebnisseViele Menschen haben heute kaum noch Berührungspunkte mit der Landwirtschaft - der Aktionstag "Landwirt für einen Tag" will das ändern. "Wir möchten Verbraucherinnen und Verbrauchern zeigen, was es bedeutet, Lebensmittel zu produzieren. Transparenz und direkte Einblicke sind der beste Weg, um Vorurteile abzubauen und Wertschätzung für unsere Arbeit zu schaffen", erklärt Lea Fließ, Geschäftsführerin des Forum Moderne Landwirtschaft, das den Aktionstag initiiert hat.Teilnehmende Betriebe in ganz Deutschland empfangen ihre Gäste für ein Tagespraktikum und lassen sie in den landwirtschaftlichen Alltag eintauchen. Die Gäste erleben, wie moderne Landwirtschaft funktioniert, welche Herausforderungen Landwirtinnen und Landwirte täglich meistern und welche Innovationen die Branche prägen.Warum ist die Aktion so wichtig?Landwirtschaft ist essenziell für die Gesellschaft - doch viele Menschen wissen wenig über die Produktion ihrer Lebensmittel. Diskussionen über Nachhaltigkeit, Tierwohl und Klimaschutz sind allgegenwärtig, doch oft fehlt der direkte Bezug zur Praxis. "Wir wollen zeigen, was hinter den Kulissen passiert und wie moderne Landwirtschaft wirklich aussieht", sagt Landwirtin Caroline Smit aus Niedersachsen, die ihren Hof für den Aktionstag öffnet.Jetzt bewerben und Landwirtschaft hautnah erleben!Die Teilnahme ist kostenlos, aber auf 60 Plätze begrenzt. Wer dabei sein möchte, kann sich noch bis zum 6. April 2025 online bewerben. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden ausgelost und dann einem der 35 teilnehmenden Betriebe zugeteilt.Jetzt bewerben unter: https://info.moderne-landwirtschaft.de/landwirt-fuer-einen-tag-2025-bewerberÜber das Forum Moderne LandwirtschaftDas Forum Moderne Landwirtschaft ist ein Netzwerk aus allen Bereichen der Landwirtschaft. Wir zeigen moderne Landwirtschaft wie sie ist. Fördern den Dialog zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft und machen die moderne Landwirtschaft dadurch sichtbar und für alle erlebbar.Sie waren auf dem ErlebnisBauernhof auf der Grünen Woche? Haben auf dem Marktplatz in Ihrer Stadt schon mal mit einem unserer AgrarScouts gesprochen? Oder unsere Online-Kanäle rund um moderne Landwirtschaft besucht? Hinter all diesen Aktivitäten steckt das Forum Moderne Landwirtschaft.Pressekontakt:Beatrix ReißigLeitung Kommunikation / PressesprecherinForum Moderne Landwirtschaft e.V.Fanny-Zobel-Str. 7, 12435 BerlinTel. +49 (0) 30 814 5555 - 70Mobil +49 (0) 1523 396 8394E-Mail b.reissig@moderne-landwirtschaft.deWeb www.moderne-landwirtschaft.deOriginal-Content von: Forum Moderne Landwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29845/5989051