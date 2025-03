Hamburg (ots) -Mit Jonas Keppler als neuem Partner und Head of Team Finance baut enomyc sein Angebot für den Mittelstand weiter aus. So will die Beratung ihre Kunden durch eine strategische Weiterentwicklung des Finanzbereichs unter anderem dabei unterstützen, widerstandsfähiger und nachhaltiger erfolgreich zu sein.Jonas Keppler war nach dem BWL-Studium mit Schwerpunkt Finance zunächst als Restrukturierungsmanager bei einem großen deutschen Mittelständler tätig, bevor er vor knapp fünf Jahren zu enomyc wechselte. Zum Jahresbeginn wurde er zum Partner im Bereich Restrukturierung und Transformation ernannt. "Durch seinen beruflichen Hintergrund in den Bereichen Controlling, Restrukturierung und Umsetzungsbegleitung leistet Jonas in unseren Projekten einen wichtigen Beitrag dazu, unsere Kunden langfristig resilienter zu machen", sagt enomyc-Gründer und Managing Partner Uwe Köstens.In seiner neuen Funktion treibt Keppler die Erweiterung des Beratungsangebots voran. "Der Finanzbereich führt in vielen Unternehmen immer noch ein Schattendasein", so Keppler. "Er liefert gute Analysen, Berichte und Jahresabschlüsse, ist aber nicht so aufgestellt, dass er Takt- und Impulsgeber für unternehmerische Entscheidungen sein kann. Genau darin sehen wir aber die Voraussetzung für einen nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg."Keppler übernimmt die Aufgabe als Head of Team Finance von Johannes Leßmann. Dieser verantwortet seit dem Jahreswechsel den Bereich Interim Management, in dem der erfahrene Restrukturierungsexperte seit über 20 Jahren sehr erfolgreich tätig ist.2024 war für enomyc ein besonders gutes Jahr"Wir haben unsere ambitionierten Geschäftsziele im vergangenen Jahr nicht nur erreicht, sondern weit übertroffen", sagt Martin Hammer, Gründer und Managing Partner von enomyc. "Wir sind als Team gewachsen und haben neue Themen in unser Portfolio aufgenommen - auch dank der Expertise der jungen Talente in unseren Reihen." Diese Wachstumsdynamik will die Mittelstandsberatung 2025 beibehalten und weiter ausbauen. Die Neubesetzung und Neuausrichtung der Bereiche Finance und Interim Management sollen dabei für zusätzliche Impulse sorgen.Über enomyc:enomyc ist eine europaweit tätige Beratung für mittelständische Unternehmen und wurde 2003 mit einer klaren Mission gegründet: Ein krisensicheres, nachhaltiges und leistungsstarkes Wachstum von Unternehmen im Digitalzeitalter zu fördern. Inzwischen ist enomyc eine der führenden Unternehmensberatungen für den Mittelstand mit Standorten in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, Köln, Stuttgart, München und Paris.Seit der Gründung im Jahr 2003 hat enomyc Klienten in mehr als 1.400 Projekten erfolgreich begleitet und wurde seit 2014 elfmal in Folge als "Beste Berater" (brand eins), seit 2017 achtmal mit dem TOP CONSULTANT Award sowie 2020 von der WirtschaftsWoche als Deutschlands beste Unternehmensberater ausgezeichnetPressekontakt:Cathleen Möbius, Head of MarketingM +49 162 2544 592T +49 40 300359-77Neuer Wall 5720354 Hamburgmoebius@enomyc.comwww.enomyc.comOriginal-Content von: enomyc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164573/5989046