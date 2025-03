NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Analystin Sheila Kahyaoglu verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die jüngsten Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers. Im Februar habe Boeing 44 Flugzeuge ausgeliefert, was 27 mehr sind als im Februar 2024. Die Dynamik vom Januar 2025 setze sich damit fort./ck/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2025 / 12:24 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2025 / 12:24 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US0970231058