NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gea nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Sieben Großaufträge im Gesamtwert von 230 Millionen Euro seien im vierten Quartal 2024 der Hauptgrund gewesen, warum der Anlagenbauer in dieser Kenngröße die Erwartungen übertroffen habe, schrieb Analyst Rizk Maidi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Prognose für 2025 liege im Mittelpunkt der Spanne leicht unter den Vorjahreswerten. Mit Blick auf den Auftragsbestand geht er davon aus, dass die Großaufträge aus dem Auftragsüberhang 2025 sich hauptsächlich im Jahr 2026 in Umsatz niederschlagen werden./ck/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2025 / 03:38 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2025 / 03:38 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006602006