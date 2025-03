Kostenloses Webinar - Daily Trading Live mit Jörg Scherer

Werbung







Am heutigen Mittwoch (12.03.2025) laden wir Sie um 12:00 Uhr herzlich zu unserem Daily Trading Live Webinar mit Jörg Scherer ein.



Europa führt im bisherigen Jahresverlauf ein bemerkenswertes Eigenleben. Das gilt für die Aktienseite, wo sich beispielsweise der DAX® 15 % im Plus befindet, während der S&P 500® sogar unter Wasser notiert. Die Emanzipation unseres Heimatmarktes betrifft mittlerweile auch die Zinsentwicklung. Wohingegen die 10-jährige Rendite in den USA im bisherigen Jahresverlauf 2025 zurückging, kam es bei der 10-jährigen Rendite Deutschland zu einem bemerkenswerten Zinsanstieg auf fast 3%. Inwiefern dieser Trend nachhaltig ist und welche Charts am stärksten von dieser Entwicklung beeinflusst werden untersucht Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, live für Sie im heutigen Webinar. Im Rahmen der Untersuchung wird im Weiteren die Frage behandelt, ob aus den Mag-7 womöglich die Lag-7 werden. Zuletzt dürfen Sie sich als besonderes Highlight auf einen Momentum-Handelsansatz freuen.



Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute, am 12. März um 12:00 Uhr statt.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



