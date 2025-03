© Foto: Ben Curtis - AP

Nur zwei Wochen nach dem Oval-Office-Eklat mit Wolodymyr Selenskyj zieht Donald Trump die Daumenschrauben an - diesmal gegen Wladimir Putin! Ein Waffenstillstand liegt zum Greifen nahe.Der US-Präsident fordert den Kreml-Chef auf, einem von den USA und der Ukraine ausgehandelten 30-tägigen Waffenstillstand zuzustimmen. "Hoffentlich wird Präsident Putin dem ebenfalls zustimmen, und wir können diese Sache ins Rollen bringen", sagte Trump am Dienstag vor Reportern im Weißen Haus. "Es gehören immer zwei dazu." Acht Stunden lang verhandelten US-Außenminister Marco Rubio und Sicherheitsberater Mike Waltz in Dschidda mit der ukrainischen Delegation - mit Erfolg! Im Gegenzug für die Zustimmung zur …