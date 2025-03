Hamburg (ots) -Customer Centricity is Queen. Diese Haltung von bonprix und seinen Mitarbeitenden spiegelt sich auch in der neuen IT-Struktur wider. Mit dem strategischen Meilenstein, IT-Expertisen zu bündeln und diese entlang der Customer Journey neu aufzustellen, fördert das Unternehmen das nahtlose Shoppingerlebnis (https://www.bonprix.de/) für Kund*innen und steigert gleichzeitig die Effizienz seiner IT-Teams.Ab sofort ist die IT bei bonprix in zwei zentrale Bereiche aufgeteilt: "Business IT" sowie "Technology & Operations". Während "Business IT" für die technologieübergreifende Entwicklung von Produkten für Kund*innen und die Steuerung der Anforderungen aus den Bereichen verantwortlich ist, konzentriert sich "Technology & Operations" auf technologiebezogene Services und Infrastruktur. Für die Umsetzung dieser Neuausrichtung konnte bonprix gleich zwei renommierte Branchenexpert*innen an Bord holen.Neue Führung in der IT: Matthias Wlaka gewinnt Rebecca Lay und Michael MalessaAls Chief Technology Officer (CTO) fungiert seit Januar 2024 Matthias Wlaka (https://www.bonprix.de/corporate/newsroom/news/matthias-wlaka-tritt-als-cio-in-die-geschftsfuehrung-von-bonprix-ein/), der zuvor mehr als zehn Jahre bei OTTO tätig war, wo er zuletzt die Position des Direktor IT innehatte. Er freut sich, einen vielversprechenden Neuzugang für den Bereich Business IT bei bonprix zu verkünden: "Mit Rebecca Lay haben wir eine hochkarätige Managerin gewonnen, die unser kundenorientiertes Mindset in der IT weiter professionalisieren wird. Ihre Erfahrung und ihre Persönlichkeit sind eine Bereicherung für unsere Marke und unsere IT."Lay besetzt seit 1. März 2025 die Position der Vice President Business IT bei bonprix. Sie blickt auf fast 20 Jahre bei Tchibo zurück und verantwortete dort in der Non-Food-Sparte zuletzt den Ausbau des Geschäftsmodells und die digitale Transformation der gesamten Wertschöpfungskette. Bei bonprix zeichnet sie für die strategische Ausrichtung der IT im Sinne der Customer Centricity sowie die Weiterentwicklung der Customer Journey in enger Zusammenarbeit mit allen Fachbereichen verantwortlich. Sie berichtet an Wlaka. "Mich treibt an, die Erlebnisse für unsere Kund*innen fortwährend zu optimieren und digitale Lösungen dafür als Enabler einzusetzen", so Lay. "Bei bonprix können wir auf einen immensen Wissensschatz in den Teams zurückzugreifen. Nun bündeln wir Expertise und Ressourcen und transformieren unsere Organisation und Prozesse noch konsequenter und kundenzentrierter."Im Technology & Operations Bereich stehen die Standardisierung, Digitalisierung und Weiterentwicklung der technischen Plattformen, die von den Business-IT-Teams genutzt werden, im Vordergrund. Mit Michael Malessa, dem zweiten neuen Vice President für die IT, sieht Wlaka seine Organisation hervorragend ergänzt. "Michael Malessa wird ab April dieses Jahres als Vice President Technology & Operations unser Führungsteam komplettieren", so Wlaka. "Mithilfe seiner Expertise bringen wir die technologische Transformation und Weiterentwicklung Hand in Hand mit der Business IT voran." Malessa wird in dieser Rolle ebenso an Wlaka berichten. Bislang war er mehr als zehn Jahre mit Leitungsfunktion in der IT bei OTTO tätig, aktuell verantwortet er dort als Division Manager Operations die Transformations- und Effizienzsteigerung des Warenwirtschafts- und Ordermanagementsystems.Erfolgsfaktor: IT als strategischer Partner bei bonprixAufbauend auf starken technologischen Plattformen und Services vereint bonprix mit der IT-Neuausrichtung gleich drei Wettbewerbsvorteile in einem: starke Kundenorientiertheit, strategische Abstimmung der IT auf die Geschäftsprozesse sowie effiziente Synergienutzung.Über bonprixbonprix ist ein international erfolgreiches Mode- und E-Commerce-Unternehmen. 1986 als Katalog-Versandhändler in Hamburg gegründet, beschäftigt bonprix heute knapp 2.500 Mitarbeitende weltweit. bonprix verkauft in mehr als 25 Ländern Kleidung und Accessoires für Damen, Herren und Kinder sowie Home- und Living-Produkte. Mit einem breiten Sortiment erreicht das Unternehmen in seinen europäischen Kernmärkten mehr als 10 Millionen aktive Kund*innen über seine Webshops und Apps. Als vertikale Fashion Brand vertreibt bonprix primär eigene Mode mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Geschäftsjahr 2023/24 (29. Februar 2024) erwirtschaftete die bonprix Gruppe einen Umsatz von 1,52 Milliarden Euro und ist damit eines der umsatzstärksten Unternehmen in der Otto Group. In Deutschland gehört www.bonprix.de zu den größten Onlineshops und ist auf Platz 5 der Onlineshops mit dem Hauptproduktsegment Mode.**Quelle: Ranking umsatzstärkste Onlineshops "E-Commerce-Markt Deutschland 2024" von EHI Retail Institute/ecommerceDB