München (ots) -- Einreichungen ab sofort bis 7. Mai 2025 möglich- Blauer Panther wird in fünf Kategorien vergeben- Award Show findet am 22. Oktober 2025 in München stattAm 22. Oktober 2025 findet in München die Verleihung des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" statt. Ab sofort können Vorschlagsberechtigte bis zum 7. Mai 2025 unter www.blauerpanther.com/einreichungen deutschsprachige Produktionen für TV- und Streaminganbieter sowie deutschsprachige Bewegtbildformate für Social Media-Plattformen für den Blauen Panther 2025 einreichen. Eine Auszeichnung mit dem Blauen Panther ist in fünf Kategorien möglich: "Information / Journalismus", "Fiktion", "Entertainment", "Kultur / Bildung" und "Social Media".Bayerns Medienminister Dr. Florian Herrmann: "Der Blaue Panther ist eine der wichtigsten Auszeichnungen für Kreative in den Medien und ein Aushängeschild für Medienstandort Bayern. Ohne Medien wäre unser Leben ärmer. Mit ihren Beiträgen und ihren Informationen leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Demokratie, mit ihrer Kreativität bieten sie großartige Unterhaltung, und sie geben uns immer wieder Denkanstöße zu wichtigen gesellschaftlichen Themen. Ich freue mich schon auf viele spannende Vorschläge für die diesjährigen Preise!"In allen Kategorien können jeweils bis zu drei Eigen-, Ko- oder Auftragsproduktionen vorgeschlagen werden, die zwischen dem 17. Juni 2024 und dem 16. Juni 2025 erstmals ausgestrahlt oder veröffentlicht wurden bzw. werden. In den Kategorien "Entertainment" und "Social Media" können zudem Publikumspreise vergeben werden. Zusätzlich wird ein von der Bayerischen Staatskanzlei dotierter Nachwuchspreis vergeben. Darüber hinaus vergibt der Bayerische Ministerpräsident einen Ehrenpreis.Vorschlagsberechtigt sind- Träger des Blauen Panthers- Rundfunkveranstalter- Streaminganbieter und Plattformen mit Niederlassung in Deutschland- Private Anbieter nach dem Bayerischen Mediengesetz- Produktionsallianz- Produzent*innenverband e.V.- FilmFernsehFonds Bayern GmbHÜber den "Blauer Panther - TV & Streaming AwardSeit 1989 als Bayerischer Fernsehpreis verliehen, präsentiert sich die renommierte Auszeichnung seit 2022 als "Blauer Panther - TV & Streaming Award" mit einer neuen inhaltlichen und modernen Ausrichtung. Der Blaue Panther ist eine Auszeichnung aus der Branche für die Branche und geht auf eine Initiative der Bayerischen Staatskanzlei zurück, die damit die Vielfalt und Qualität der Fernseh- und Streaminglandschaft würdigt. Für den "Blauer Panther - TV & Streaming Award" können Produktionen für TV- und Streaminganbieter sowie Bewegtbildformate für Social Media-Plattformen eingereicht werden. Der Preis wird in fünf Kategorien verliehen: Information / Journalismus, Fiktion, Entertainment, Kultur / Bildung und in der Kategorie Social Media. Über die Vergabe der Blauer Panther-Trophäen aus Nymphenburger Porzellan entscheidet, mit Ausnahme der Publikumspreise, die Jury. Darüber hinaus vergibt der Bayerische Ministerpräsident einen Ehrenpreis. Von der Bayerischen Staatskanzlei wird außerdem ein Nachwuchspreis vergeben, der ebenfalls von der Jury ausgewählt wird. Die Preisverleihung wird von der Medien.Bayern GmbH veranstaltet und 2025 erstmals von RIVERSIDE ENTERTAINMENT produziert. Der Blaue Panther findet im Rahmen der MEDIENTAGE MÜNCHEN (22. - 24. Oktober 2025) statt.Die Jury des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2025Die Jury setzt sich aus erfahrenen Medienexpertinnen und -experten zusammen, die ihre Entscheidungen gemeinsam auf Basis journalistischer, kreativer und technischer Qualität der eingereichten Beiträge treffen. Stefan Feldmann, Chef des Protokolls der Bayerischen Staatsregierung, übernimmt den Juryvorsitz.Die weiteren Jurymitglieder sind: Fatima Abdollahyan (Bayerischer Rundfunk), Sasha Bühler (Netflix), Kathrin Flessing (Seven.One Entertainment Group GmbH), Katharina Kuchenbuch (ZDF), Lars Penck (Prime Video), Katja Rieger (VOX), Prof. Taç Romey (Hochschule für Fernsehen und Film München), Daisy Rosemeyer-Elbers (entsandt von der BLM), Kamila Schmid (Sky Deutschland), Andrea Schönhuber-Majewski (MoveMe GmbH), Saskia Wagner (FilmFernsehFonds Bayern) und Torsten Zarges (DWDL.de).Die Träger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award": Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), Bayerischer Rundfunk (BR), Netflix, Prime Video, RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Group, Sky Deutschland und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) / 3sat. Gefördert wird der Preis von der Bayerischen Staatskanzlei.Der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" auf Social Media:Instagram:https://www.instagram.com/blauerpanther_award/LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/blauerpanther-award/TikTok:https://www.tiktok.com/@blauerpanther_award?_t=8kQNBXUlzdp&_r=1YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCRm86s5yJBMLhWR9xTe1VtAPressekontakt:Fink-Wuest Kommunikation GmbHPetra Fink-WuestTel: 0151-61109353pfw@fink-wuest-kommunikation.deOriginal-Content von: Blauer Panther - TV & Streaming Award, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164525/5989180