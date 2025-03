EQS-News: Douglas AG / Schlagwort(e): Personalie

DOUGLAS Group: Marco Giorgetta übernimmt Position des Group CFO von Mark Langer



12.03.2025 / 11:34 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Geordneter Wechsel im Vorstand

Marco Giorgetta übernimmt Position des Group CFO von Mark Langer

Düsseldorf, 12. März 2025 - Marco Giorgetta, derzeit Chief Financial Officer (CFO) von DOUGLAS Südeuropa und Italien, übernimmt die Position des Finanzvorstands der DOUGLAS Group von Mark Langer, der sich entschieden hat, das Unternehmen nach vier erfolgreichen Jahren zu verlassen. Mit diesem sorgfältig geplanten Schritt stellt die DOUGLAS Group einen reibungslosen Übergang und Kontinuität an der Spitze ihrer Finanzorganisation sicher. Der Aufsichtsrat der DOUGLAS Group hat die Amtsniederlegung von Mark Langer und die Berufung von Marco Giorgetta zum 1. Mai bereits bestätigt.

"Mit Mark Langer verlieren wir einen geschätzten Kollegen und Finanzexperten, mit dem wir gemeinsam viele Erfolge erzielt haben", sagte Sander van der Laan, CEO der DOUGLAS Group. "Mark Langer war maßgeblich an der Entwicklung und Umsetzung unserer 'Let It Bloom'-Strategie beteiligt und hat ein solides finanzielles Fundament für die Zukunft unseres Unternehmens gelegt - einschließlich unseres Börsengangs. Im Namen des Vorstands und der gesamten DOUGLAS Group möchte ich ihm herzlich danken. Gleichzeitig gewinnen wir mit Marco Giorgetta einen erfahrenen Finanz- und Handelsmanager, der den Beauty-Markt und das Unternehmen in- und auswendig kennt. Wir freuen uns sehr, dass wir mit ihm einen hervorragenden internen Nachfolger gefunden haben, der über starke Führungsqualitäten und eine große Expertise in unserem Geschäft verfügt und somit für Kontinuität in unseren Finanzaktivitäten und darüber hinaus sorgen wird."

"Ich bin dankbar für meine Zeit bei DOUGLAS", sagte Mark Langer. "Nach dem Börsengang im Jahr 2024, der ersten Hauptversammlung der DOUGLAS AG in diesem Februar und zuletzt dem erfolgreichen Abschluss der neuen Refinanzierung ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, meine Nachfolge einzuleiten. Ich freue mich, meine Aufgaben an einen so erfahrenen Finanzmanager und eine so starke Führungspersönlichkeit wie Marco Giorgetta zu übergeben, mit dem ich bereits in seiner jetzigen Position eng zusammengearbeitet habe."

"Ich weiß das Vertrauen, das mir mit der Position des Finanzvorstands der DOUGLAS Group entgegengebracht wird, sehr zu schätzen", so Marco Giorgetta. "Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben und die Zusammenarbeit mit allen Kolleginnen und Kollegen in Düsseldorf und den DOUGLAS-Landesgesellschaften sowie mit Sander van der Laan und Philipp Andrée im Vorstand. Für mich beginnt ein spannendes neues Kapitel und ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam den Erfolgskurs der DOUGLAS Group fortsetzen werden."

Mark Langer übernahm im Mai 2021 die Rolle des Finanzvorstands der DOUGLAS Group und hat seither die Finanzfunktionen der Gruppe erfolgreich geleitet und weiterentwickelt. Darüber hinaus führt er die Rechtsabteilung, das Real Estate Management, das Supply Chain Management, den indirekten Einkauf, das interne Audit, die Qualitätssicherung sowie das Project Management Office (PMO). Mark Langer hatte seine Karriere bei McKinsey & Company und Procter & Gamble begonnen und war von 2003 bis 2020 in führenden Positionen bei der Modemarke HUGO BOSS tätig, zuletzt als CEO und Vorstandsvorsitzender.

Marco Giorgetta kam 2017 als CFO zu DOUGLAS Italien und übernahm 2021 zusätzlich die Verantwortung als Finanzchef Südeuropa. Zuvor war er CFO des italienische Beauty Händlers Limoni, den DOUGLAS 2017 übernommen hatte. Von 2011 bis 2017 war Marco Giorgetta für die Private Equity-Firmen Bridgepoint und Orlando Italien tätig, begonnen hatte er seine Karriere im Investment Banking bei Morgan Stanley.

Dr. Henning Kreke, Vorsitzender des Aufsichtsrates der DOUGLAS Group, sagte: "Die Erfolgsgeschichte von DOUGLAS in den vergangenen Jahren ist auch ein Verdienst von Mark Langer und seinen Teams. Im Namen des Aufsichtsrats möchte ich ihm für seinen Einsatz und sein nachhaltiges Engagement für DOUGLAS danken, und zugleich Marco Giorgetta in seiner neuen Funktion als Finanzvorstand der Gruppe herzlich willkommen heißen. Ich freue mich, dass wir mit Marco Giorgetta einen großartigen internen Nachfolger gefunden haben, der einen reibungslosen Übergang, langfristige Kontinuität und nachhaltiges Wachstum für das Unternehmen gewährleistet. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seiner Leidenschaft für den Omnichannel-Einzelhandel wird Marco Giorgetta die starke finanzielle Positionierung der DOUGLAS Group weiter ausbauen. Wir wünschen sowohl Mark Langer als auch Marco Giorgetta alles Gute für ihre weiteren Schritte."

Über die DOUGLAS Group

Die DOUGLAS Group ist mit ihren Marken DOUGLAS, NOCIBÉ, parfumdreams und Niche Beauty der führende Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty in Europa. Die DOUGLAS Group inspiriert ihre Kund*innen, ihre eigene Art von Schönheit zu leben, indem sie ein einzigartiges Sortiment online und in rund 1.900 Geschäften anbietet. Die DOUGLAS Group ist der Partner der Wahl für Brands und bietet ein ausgewähltes Sortiment exklusiver Marken sowie eigener Unternehmensmarken. Das Sortiment umfasst Düfte, Make-up, Hautpflege, Haarpflege, Accessoires sowie Beauty- Dienstleistungen. Die Stärkung der erfolgreichen Omnichannel-Positionierung und die konsequente Weiterentwicklung des Kund*innenerlebnisses stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie "Let it Bloom - DOUGLAS 2026?. Das erfolgreiche Geschäftsmodell stützt sich auf das Omnichannel- Angebot, die führenden Marken und die Datenkompetenz der DOUGLAS Group. Im Geschäftsjahr 2023/24 erwirtschaftete die DOUGLAS Group einen Umsatz von 4,45 Milliarden Euro und beschäftigte europaweit rund 19.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die DOUGLAS Group wurde von Forbes 2025 als weltweit führender Arbeitgeber für Frauen im Bereich Einzel- und Großhandel ausgezeichnet. Die DOUGLAS Group (Douglas AG) ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website der DOUGLAS Group .



Investorenkonktakt



Stefanie Steiner

Director Investor Relations and M&A

Telefon: +49 211 16847 8594

Mail: ir@douglas.de



Pressekontakt

Peter Wübben

SVP Group Communications & Sustainability

Telefon: +49 211 16847 6644

Mail: newsroom@douglas.de

12.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com