Stuttgart/Mainz (ots) -Fünf Jahre nach dem ersten Covid-19-Fall in Deutschland geht der SWR in einer 90-minütigen Sendung der Frage nach, wie die Corona-Pandemie die Gesellschaft verändert hat. Zuschauerinnen und Zuschauer können ihre Fragen live in die Diskussion einbringen. Zu sehen ist "Zur Sache! Extra: Fünf Jahre Corona - Was bleibt?" am Donnerstag, 27. März 2025 um 20:15 Uhr im SWR und in der ARD Mediathek.Vor fünf Jahren hat die Corona-Pandemie Deutschland erreicht. Sie hat viele Menschenleben gekostet. Und sie hat das Leben ausnahmslos aller auf den Kopf gestellt. Der Südwestrundfunk (SWR) zeichnet in einer gemeinsamen Sondersendung aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz die Spuren der Corona-Pandemie nach. Was sind die langfristigen Folgen für Gesellschaft, Gesundheit und Demokratie? Und: Hat die Pandemie die Gesellschaft möglicherweise auch im Positiven verändert? Diese Fragen wollen die Moderatoren Alexandra Gondorf und Sascha Becker mit ihren Gästen diskutieren.Auswirkungen der PandemieDamals politisch Verantwortliche, Fachleute und Bürgerinnen und Bürger aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sprechen live im Studio über die Auswirkungen der Pandemie. Wie hat es sich damals angefühlt, politisch Verantwortung zu tragen? Wie ist es, auch heute noch unter gesundheitlichen Spätfolgen durch das Corona-Virus zu leiden? Und wie wirkt die Pandemie in der Gesellschaft nach? Überwiegen negative Aspekte, wie der Vertrauensverlust in Politik und Medien in Teilen der Bevölkerung? Oder aber positive Entwicklungen, wie zum Beispiel das Homeoffice, das erst durch die Pandemie massentauglich wurde?Im Vorfeld der Sendung waren Alexandra Gondorf und Sascha Becker im Land unterwegs, um direkt mit den Menschen vor Ort über ihre Erfahrungen zu sprechen. Während der Live-Sendung haben die Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, sich mit ihren Kommentaren interaktiv einzubringen.Sendung:Zur Sache! Extra: Fünf Jahre Corona - Was bleibt?Donnerstag, 27. März 2025, live von 20:15 bis 21:45 Uhr, im SWR und in der ARD Mediathek.