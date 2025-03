Linz (www.anleihencheck.de) - Gestern wurden in Tschechien neue Inflationsdaten veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflationsrate habe im Februar im Jahresvergleich bei 2,7% gelegen. Dies stelle im Vergleich zum Jänner 2025 (2,8%) eine Verlangsamung der Preisentwicklung dar. Damit habe das tschechische Statistikamt seine vorläufige Schätzung aus der vergangenen Woche bestätigt. Allerdings sinke die Inflation noch immer nicht schnell genug und sei noch weit vom Inflationsziel der Tschechischen Nationalbank (CNB) entfernt. Welche Preise würden weiter steigen? Vor allem Nahrungsmittel würden immer teurer, aber auch der Dienstleistungssektor trage maßgeblich zum Preisanstieg bei. Die Preise für Strom, Erdgas und auch Bekleidung hingegen seien leicht zurückgegangen. Aufgrund dieser Daten bleibe unklar, wie sich die CNB bei ihrer Zinssitzung am 26. März verhalten werde. Einerseits sei klar, dass die Inflationsrisiken weiterhin bestünden, andererseits sollte die tschechische Wirtschaft mit niedrigeren Zinsen gestützt werden. Der Leitzins liege aktuell bei 3,75%. Werde die CNB also den Zyklus der geldpolitischen Lockerung unterbrechen? Angesichts der weltweiten Unsicherheit der letzten Monate sei dies nicht ausgeschlossen. (12.03.2025/alc/a/a) ...

