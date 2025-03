Chinesische Wissenschaftler haben eine Methode entwickelt, um alte Lithium-Ionen-Batterien aufzufrischen und ihre Lebensdauer deutlich zu verlängern. Dank einer Injektion von Lithium in die alten Batterien sollen diese künftig tausende Ladezyklen länger halten können als bislang. Forscher an der Fudan-Universität in China haben eine Methode entwickelt, um die Lebensdauer von Lithium-Ionen-Batterien zu verlängern. Ein Team aus Chemikern, Molekulartechnikern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...