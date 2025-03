Krypto News: US-Börsenaufsicht SEC verschiebt wichtige ETF-Entscheidungen. Was steckt dahinter?

Die Securities and Exchange Commission (SEC) - die Börsen- und Wertpapieraufsichtsbehörde der USA - muss sich derzeit mit einer Reihe an neuen Anträgen für Krypto-ETFs befassen. Nachdem bereits im Januar 2024 die ersten Bitcoin-Spot-ETFs in den USA auf den Markt gekommen waren, folgten im Juli 2024 die Ethereum-ETF-Pendants. Derzeit überprüft die SEC zudem ETF-Anträge zu Solana, Dogecoin, XRP, Litecoin und einigen weiteren Kryptowährungen.

Jetzt vertagte die SEC allerdings eine ganze Reihe an Entscheidungen zu den verschiedenen Krypto-ETFs, die auf Altcoins basieren. Wir verraten in diesem Artikel, was genau dahintersteckt und wie sich dies zukünftig auf die Krypto-Welt auswirken könnte.

Viele ETF-Anträge derzeit nicht genehmigungsfähig

Laut SEC sind derzeit eine ganze Reihe an ETFs noch nicht "genehmigungsfähig". Dazu zählen unter anderem die Anträge der Finanz-Giganten von VanEck, Grayscale und Canary. Allerdings sei die Verzögerung ein "erwartungsgemäßes Vorgehen" - zumindest laut ETF-Spezialist James Seyffart. Der Bloomberg-Analyst erklärt nämlich über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter), dass davon auszugehen war, dass die SEC nicht sofort diese Anträge genehmigen wird.

Trotzdem ist Seyffart weiterhin davon überzeugt, dass diese Krypto-Spot-ETFs noch im laufenden Jahr eine Genehmigung erhalten werden. Schließlich sei die finale Deadline erst im Oktober 2025 erreicht. So gilt es als wahrscheinlich, dass die SEC die kommenden sieben Monate nutzen wird.

Yes, the SEC just punted on a bunch of alt coin ETF filings including Litecoin, Solana, XRP & DOGE. It's expected as this is standard procedure & Atkins hasn't even been confirmed yet. This doesn't change our (relatively high) odds of approval. Also note that the final deadlines… - James Seyffart (@JSeyff) March 11, 2025

Auch weitere Faktoren dürften eine Rolle gespielt haben, die eine Verzögerung der Antragsüberprüfung nach sich gezogen haben. So verließ der bisherige SEC-Chef Gary Gensler noch vor dem Amtsantritt Donald Trumps seinen Posten und der neue SEC-Vorsitzende Paul Atkins hat sein Amt noch nicht angetreten. Dieser wurde bisher nur formal vom US-Präsidenten vorgeschlagen und muss erst noch bestätigt werden.

Hinzu kommt die Tatsache, dass in den letzten Monaten fast wöchentlich neue Spot-ETF-Anträge für Kryptowährungen bei der SEC eingegangen sind. So ist davon auszugehen, dass die US-Behörde zunächst eine grundsätzliche Haltung bezüglich dieser Anträge veröffentlichen wird. Denn sollte einer dieser ETF-Anträge genehmigt werden, dürften viele Finanzinstitute auf die Genehmigung ihrer Anträge hoffen - oder dagegen klagen, wenn diese dann abgelehnt werden. Gerade deshalb dürfte sich die SEC viel Zeit nehmen, um diese Anträge ordentlich und nachhaltig zu bearbeiten.

Spot-ETFs könnten potenziell ein großer Markttreiber sein und den jeweiligen Kryptowährungen Zuflüsse in Milliardenhöhe bescheren. Laut den offiziellen Daten von The Block konnten zum Beispiel die Bitcoin-Spot-ETFs mittlerweile über 809 Milliarden US-Dollar in den BTC-Token fließen lassen. Dies dürfte langfristig den Bitcoin Preis steigen lassen. Davon könnten jetzt nicht nur BTC-Anleger, sondern auch Investoren von BTC Bull - dem weltweit ersten Bitcoin-Meme-Token - profitieren.

