Augsburg (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche erlebte der deutsche Anleihemarkt den stärksten Renditeanstieg seit der Wiedervereinigung, so Johannes Jahn von der Fürst Fugger Privatbank.Dieses markante Ereignis lasse nicht nur Zinshistoriker aufhorchen, sondern sende eine klare Botschaft an Märkte und Politik: Das Umfeld für Staatsfinanzierung verändere sich. Die Rendite der 10-jährigen deutschen Staatsanleihe sei in der Spitze auf 2,91 Prozent gestiegen, bei unseren französischen Nachbarn sogar auf 3,62 Prozent. Jahn: "Solche Renditen gab es zuletzt im Jahr 2010. Und sie haben Konsequenzen: Der Euro konnte gegenüber dem US-Dollar seit Anfang März um rund 4,00 Prozent aufwerten und die Marktvolatilität hat ein neues Jahreshoch erreicht. Diese starken Ausschläge verunsichern die Märkte." Dies zeige sich auch im "Fear & Greed"-Index von CNN, der im März auf seinen niedrigsten Stand seit einem Jahr gesunken sei. ...

