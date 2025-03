In den letzten Wochen war mit den Aktien von Palantir und PayPal kein Blumentopf zu gewinnen; zumindest nicht auf der Long-Seite. Die beiden einstmaligen Highflyer erlebten ein veritables Kursdebakel. Wichtige Unterstützungen wurden durchbrochen, was die Rückzugsbewegung in beiden Aktien durch immer neue Verkaufssignale zusätzlich befeuerte. Zuletzt beruhigte sich der Abverkauf. Die Kurse scheinen sich zu stabilisieren. Ist es schon an der Zeit, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...