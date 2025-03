Wismar (ots) -In unserer komplexen Arbeitswelt wird die Fähigkeit, wirtschaftliche und rechtliche Zusammenhänge zu verstehen, immer entscheidender für den beruflichen Erfolg. Das berufsbegleitende Onlinestudium Bachelor Wirtschaftsrecht von WINGS, dem Fernstudienanbieter der Hochschule Wismar, kombiniert daher Wirtschaftslehre mit juristischem Wissen und bereitet so optimal auf Herausforderungen im Job vor."Der Bachelor Wirtschaftsrecht vermittelt fundiertes Wissen sowohl auf rechtlichem als auch auf wirtschaftlichem Gebiet und richtet sich an diejenigen, die eine Karriere z. B. in der Rechtsabteilung von Unternehmen, der Wirtschaftsprüfung oder Personalabteilung anstreben", erklärt Studiengangsleiter Prof. Dr. jur. Hans-Joachim Schramm. Themen des Onlinestudiums sind u. a. Wirtschaftsprivatrecht, Recht der Digitalisierung, Arbeits- und Dienstrecht, Wirtschaftspsychologie und Vertragsgestaltung."Mit dem Bachelor Wirtschaftsrecht schaffen wir eine Brücke zwischen Theorie und Praxis", so Schramm. "Diese interdisziplinäre Perspektive macht die Absolvent:innen zu gefragten Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt."Eine weitere Besonderheit des neuen Onlinestudiums ist die flexible Studiendauer: WINGS bietet 6, 8 oder 10 Semestervarianten an, je nachdem, wie viel Zeit die Studierenden neben Arbeit, Familie und Alltag aufbringen können - so findet jeder das für sich passende Lerntempo.Studiert wird beim beliebtesten Fernstudienanbieter Deutschlands online via Lernplattform, Videovorlesungen, Live-Tutorien und Studien-App. Das berufsbegleitende Onlinestudium schließt mit dem staatlichen Hochschulabschluss Bachelor of Laws (LL.B.) ab, den die Hochschule Wismar vergibt.Die Einschreibung für das kommende Wintersemester läuft. Am 1. April findet von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr eine Online-Infoveranstaltung zum neuen Bachelor Wirtschaftsrecht statt. Infos und Anmeldung auf wings.de/recht (https://www.wings.hs-wismar.de/de/fernstudium_bachelor/wirtschaftsrecht)Pressekontakt:WINGS-Fernstudium | Pressesprecher André Senechal | a.senechal@wings.hs-wismar.de | +49 3841 753 7471Original-Content von: WINGS Fernstudium, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101004/5989319