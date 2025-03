Dr. Heidi Wang nimmt auf dem ADC Asia Congress 2025 eine Auszeichnung im Namen von OBI Pharma entgegen und hält einen Vortrag

TAIPEH, Taiwan, March 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf dem ADC Asia Congress 2025, der heute (12.03.) in Singapur stattgefundenhat, wurde OBI Pharma (4174.TWO) mit dem Preis "Vielversprechendster AWK-Kandidat für klinische Studien in Taiwan" ausgezeichnet. Diese Anerkennung folgt auf die Errungenschaft von OBI Pharma im vergangenen Jahr als Kandidat bei den World ADC Awards, wo das Unternehmen unter die ersten acht internationalen Pharmaunternehmen kam. Die Auszeichnung unterstreicht die Anerkennung der Branche für die Expertise von OBI Pharma bei der Entwicklung von AWK (Antikörper-Wirkstoff-Konjugat)-Therapeutika.

Der Preis wird von den Asia-Pacific Biopharma Excellence Awards (ABEA) organisiert, die herausragende Leistungen in der AWK-Entwicklung im gesamten asiatisch-pazifischen Raum auszeichnen, von der Forschung und dem Design bis hin zur Bioprozessierung, dem Lieferkettenmanagement und klinischen Studien. Die ABEA haben es sich zum Ziel gesetzt, kontinuierliche Innovationen in diesem Bereich zu fördern und die Behandlungsmöglichkeiten für Patienten zu verbessern. Die Preisverleihung fand am Abend des 12.03. im Sands Expo & Convention Centre in Singapur während des ADC Asia Congress 2025 statt.

Auf dem ADC Asia Congress 2025 kamen über 300 Branchenexperten und Wissenschaftler aus verschiedenen Regionen zusammen, um über Fortschritte in der AWK-Technologie und klinischen Anwendungen zu diskutieren. Am 12. März wurde Dr. Heidi Wang, CEO von OBI Pharma, eingeladen, eine Experten-Podiumsdiskussion mit dem Titel "Bridging the Gap: From ADC Clinical Trials to Patient-Centric Outcomes" (Wir schließen die Lücke: Von klinischen Studien mit AWK zu patientenorientierten Ergebnissen) zu moderieren. Die Sitzung brachte globale Branchenführer zusammen, um zu erörtern, wie Erkenntnisse aus von Patienten berichteten Ergebnissen (Patient-reported Outcomes, PROs) genutzt werden können, um das Design klinischer Studien zu verfeinern und die Rolle professioneller Teams in der Patientenversorgung zu unterstützen.

Am späteren Nachmittag wurde Dr. Heidi Wang erneut eingeladen, einen Vortrag über die Sitzung "Challenges and Opportunities of ADC Drug Development: Regulatory Considerations" (Herausforderungen und Chancen der AWK-Arzneimittelentwicklung: Regulatorische Überlegungen) zu halten, in dem sie sich auf globale regulatorische Überlegungen im Zusammenhang mit der Entwicklung von AWK-Arzneimitteln konzentrierte. In ihrem Vortrag analysierte sie eingehend die sich entwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate in verschiedenen Ländern und ging auf die wichtigsten Herausforderungen bei der Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln ein.

Dr. Heidi Wang betonte, dass sowohl die Auszeichnung als auch die Einladung als Rednerin die wachsende internationale Anerkennung der Fortschritte von OBI Pharma bei der Entwicklung von AWK belegen. Sie hob das Engagement des Unternehmens hervor, sich mit Branchenkollegen durch Wissensaustausch und Zusammenarbeit auszutauschen, in der Hoffnung, weitere Möglichkeiten für Partnerschaften zu schaffen.

