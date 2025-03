Die meistgehandelten Produkte: Europäische Börsen mit Erholung

Der deutsche Aktienmarkt startet am Mittwoch freundlich in den Handel. Der DAX eröffnete mit einem Plus und knüpft damit an die positive Entwicklung der internationalen Märkte an. Anleger richten ihre Aufmerksamkeit auf die bevorstehenden Inflationsdaten aus den USA sowie auf die anhaltenden geopolitischen Spannungen in der Ukraine.

Im Fokus steht der Rüstungskonzern Rheinmetall, der für das Geschäftsjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 25 bis 30 % erwartet. Dieses Wachstum wird vor allem durch steigende Verteidigungsausgaben in Europa begünstigt. Die Aktie des Unternehmens verzeichnete daraufhin einen deutlichen Kursanstieg und erreichte ein neues Allzeithoch.

Der DAX hat in den letzten Tagen eine wichtige Unterstützungszone erfolgreich getestet und sich von dort aus erholt. Allerdings bleiben die Inflationsdaten aus den USA ein entscheidender Faktor für die weitere Kursentwicklung.

Unter den Einzelwerten rücken heute insbesondere folgende Aktien in den Fokus:

Siemens Energy: Das Unternehmen profitierte von positiven Analysteneinstufungen und verzeichnete einen Kursanstieg.

Henkel VZ: Die Aktie geriet unter Druck, nachdem das Unternehmen einen Gewinnrückgang meldete.

Daimler Truck Holding: Der Konzern verzeichnete Kursverluste, nachdem bekannt wurde, dass die geplanten Zölle auf Importe aus Mexiko und Kanada nun doch vollumfänglich umgesetzt werden.

Brenntag: Das Unternehmen verzeichnet moderate Kursgewinne, nachdem der Ausblick für das Jahr 2025 verhalten zuversichtlichen ausgefallen ist.

Insgesamt zeigt sich der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte robust. Positive Unternehmensnachrichten und technische Erholungstendenzen tragen zur freundlichen Stimmung bei. Anleger blicken gespannt auf die weiteren Entwicklungen in den kommenden Tagen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG25ZG 10,94 22686 Punkte 21612,422983 Punkte 21,75 Open End DAX® Bear UG3AC7 5,22 22687,5 Punkte 23188,294105 Punkte 39,75 Open End Silber Bull UG2LBF 2,31 33,025 USD 30,578427 USD 13,06 Open End DAX®/X-DAX® Bear UG11R3 8,65 22656,19 Punkte 23508,085276 Punkte 11,13 Open End DowJones Bull HD7YKU 7,10 41640 Punkte 40923,902383 Punkte 15,94 Open End

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Rheinmetall Call UG0JV2 32,88 1254,5 EUR 1000,00 EUR 2,74 17.09.2025 Krones AG Call UG2J4F 0,59 132,6 EUR 160,00 EUR 6,6 17.12.2025 EURO STOXX 50 Put HD9Z55 1,57 5371,24 Punkte 5200,00 Punkte -12,67 20.06.2025 Nordex SE Call HD97QW 1,57 15,36 EUR 18,00 EUR 4,28 17.09.2025 Salesforce Call HD4XJU 1,83 277,035 USD 340,00 USD 5,26 14.01.2026

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit S&P 500 Short HD2N5G 4,23 5.604 Punkte 6686,60113 Punkte -5 Open End DAX® Long HD6SG1 26,45 22691,37 Punkte 20099,084301 Punkte 10 Open End Tesla Short UG169L 7,68 237,67 USD 259,40843 USD -8 Open End DAX® Long HD1KCR 1,13 22691,37 Punkte 21438,900905 Punkte 25 Open End MicroStrategy Inc. Long UG1CL8 0,35 261,115 USD 195,498134 USD 4 Open End

