Die Siemens Energy Aktie verzeichnete am Handelstag einen beeindruckenden Anstieg von rund 6 Prozent auf 56,26 EUR im XETRA-Handel. Dieser deutliche Kurssprung folgt auf eine positive Einschätzung durch Morgan Stanley, die Siemens Energy zu ihrem neuen Top Pick im europäischen Kapitalmarkt erkoren haben. Die US-Investmentbank erhöhte ihr Kursziel von 64 auf 65 EUR und bekräftigte ihre Overweight-Bewertung. Als Begründung führten die Analysten die starke Preissetzungsmacht des Unternehmens im Geschäft mit Gasturbinen und Netzausrüstung an. Die Aktie bewegte sich damit in Richtung ihres 52-Wochen-Hochs von 64,56 EUR, das am 17. Februar 2025 erreicht wurde, liegt jedoch immer noch etwa 14,75 Prozent unter diesem Wert. Bemerkenswert ist der enorme Aufschwung seit dem 52-Wochen-Tief von 13,86 EUR vom 13. März 2024, was einer Steigerung von über 75 Prozent entspricht. Die Handelsvolumina waren mit mehr als 1,7 Millionen gehandelten Aktien ebenfalls beachtlich.

Positive Zukunftsaussichten treiben Kursentwicklung

Die Experten von Morgan Stanley sehen Siemens Energy weiterhin als Kandidaten für Prognoseerhöhungen. Ihre EBITA-Schätzungen für 2028 liegen 13 Prozent über dem Konsens, im optimistischen Szenario sogar 30 Prozent höher. Besonders die kontinuierlichen Verbesserungen der Preisdynamik in der Branche, vor allem bei Gasturbinen, werden als wichtiger Wachstumstreiber angesehen. Zusätzlich könnte ein potenzielles Infrastrukturpaket in Deutschland in Höhe von 500 Milliarden Euro für weitere Aufträge sorgen. Für den Gasservicebereich prognostizieren die Analysten eine EBITA-Marge von 15 Prozent für 2028, was über der Unternehmensprognose von 12-14 Prozent liegt. Als kommende Kurstreiber werden die Halbjahreszahlen 2025 am 8. Mai genannt, bei denen Experten eine Anhebung der EBITA-Marge und der Free-Cashflow-Prognose erwarten, sowie der Kapitalmarkttag am 20. November. Für das Jahr 2026 rechnen Analysten bereits mit einem Gewinn pro Aktie von 2,36 EUR und die Ausschüttung einer Dividende von 0,063 EUR für das laufende Jahr steht in Aussicht.

