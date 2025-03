DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Gewinne vor US-Preisdaten aus

DOW JONES--Europas Börsen bauen die Gewinne bis Mittwochmittag deutlich aus. Stützend wirken Berichte über ein erneutes Zurückrudern bei den US-Zöllen. Im Handelskonflikt mit Kanada hat US-Präsident Donald Trump seine Drohung mit einem Stahlzoll in Höhe von 50 Prozent nach wenigen Stunden schon wieder zurückgenommen. Gleichwohl hat die Trump-Administration Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle Stahl- und Aluminiumimporte verhängt. Wie erwartet hat die EU mit Gegenmaßnahmen reagiert. Insgesamt soll US-Einfuhren im Wert von 26 Milliarden Euro mit Zöllen von 25 Prozent bedacht werden. Die Zölle treten Anfang April in Kraft.

Der DAX legt um 1,9 Prozent zu auf 22.743 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 erhöht sich um 1,5 Prozent auf 5.390 Punkte. Am Devisenmarkt notiert der Euro wenig verändert bei 1,0903 Dollar. An den Anleihemärkten geht es mit den Renditen leicht nach oben.

Spannend könnten die Inflationsdaten aus den USA am Nachmittag werden. Sollten die US-Verbraucherpreise (CPI) höher als erwartet ausfallen, dürften die Märkte sich noch stärker mit dem Schreckgespenst einer Stagflation auseinandersetzen. Erwartet werden plus 2,9 Prozent zum Vorjahr, was ein marginaler Rückgang nach 3,0 Prozent im Vormonat wäre. "Wir sind in einer Lose-lose-Situation", sagt Julien Lafargue, Chef-Marktstratege von Barclays Private Bank. "Höhere Werte könnten die Stagflationssorgen schüren, während schwächere Werte Rezessionssorgen aufkommen lassen".

Puma brechen ein

Von einem schwachen Ausblick sprechen Marktteilnehmer mit Blick auf Puma. Der Kurs bricht um 22,6 Prozent ein. Der Sportartikel-Hersteller sieht das EBIT im ersten Quartal deutlich unter Vorjahr. Auch im Gesamtjahr soll das EBIT deutlich zurückgehen auf 445 bis 525 Millionen Euro von 622 Millionen Euro im vergangenen Jahr.

Rheinmetall bauen die Gewinne aus und liegen nun 7,3 Prozent vorne. Umsatz und Ergebnis je Aktie liegen leicht unter den Erwartungen, Marge und Dividende etwas darüber. Der Umsatzausblick trifft in etwa die Erwartungen, der Margenausblick wiederum liegt darunter. Der Drang in den Sektor ist bei den Investoren aber weiterhin ungebrochen hoch. Hensoldt gewinnen 2,6 Prozent.

Inditex fallen nach Zahlen um 7,7 Prozent. Zwar liegen die Ergebnisse für das Schlussquartal etwas über den Erwartungen und der Ausblick deutet auf stabile Margen im neuen Jahr hin. Inditex spricht aber von einer etwas "langsameren Gangart" im ersten Quartal.

Brenntag und Porsche mit Zahlen

Brenntag gewinnen 1,5 Prozent. Der Konzern hat Zahlen für das Gesamtjahr 2024 veröffentlicht. Die Gewinnprognose sei im erwarteten Rahmen ausgefallen, die Dividende von 2,10 Euro liege leicht über den Erwartungen.

Porsche AG verlieren nach Zahlen 4,9 Prozent. Der Umsatz liegt mit 40,1 Milliarden zwar etwas über der Prognose von 39,5 Milliarden. Die Marge ist aber deutlich gefallen und liegt am unteren Rand der Erwartungen.

Nach dem aggressiven Rücksetzer ziehen die Infrastrukturtitel schon wieder kräftig an, nicht nur deutsche, sondern auch ausgewählte französische wie Saint Gobain (+2,3%). "Der Markt rechnet nach wie vor mit einer Verabschiedung der Pakete", so ein Marktteilnehmer. Sonst würden alle Beteiligten "ihr Gesicht verlieren", sagt er. Heidelberg Materials gewinnen 5,2 Prozent, Siemens Energy 5,4 Prozent.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.390,48 +1,5% +80,6% +8,5% Stoxx-50 4.604,60 +1,4% +61,8% +5,4% DAX 22.742,93 +1,9% +414,2% +12,2% MDAX 28.711,68 +0,6% +160,8% +11,6% TecDAX 3.727,93 +1,1% +42,2% +7,9% SDAX 15.299,13 +1,2% +180,2% +10,3% CAC 8.053,44 +1,4% +111,5% +7,6% DEVISEN zuletzt +/- % Schluss Vortag Di, 21:25 % YTD EUR/USD 1,0903 -0,1% 1,0916 1,0914 +5,5% EUR/JPY 162,0995 +0,4% 161,4485 161,3315 -0,9% EUR/CHF 0,9621 -0,2% 0,9639 0,9636 +3,1% EUR/GBP 0,8420 -0,1% 0,8430 0,8427 +1,9% USD/JPY 148,6745 +0,5% 147,9040 147,8250 -6,0% GBP/USD 1,2950 +0,0% 1,2948 1,2950 +3,4% USD/CNY 7,1640 +0,1% 7,1565 7,1549 -0,7% USD/CNH 7,2434 +0,2% 7,2272 7,2268 -1,4% AUS/USD 0,6289 -0,2% 0,6299 0,6295 +1,8% Bitcoin USD 82.888,55 -0,3% 83.134,15 82.625,30 -10,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,18 66,25 -0,1% -0,07 -0,8% Brent/ICE 70,24 69,92 +0,5% 0,32 -6,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.916,32 2.918,16 -0,1% -1,84 +11,1% Silber (Spot) 30,31 30,19 +0,4% 0,12 +8,0% Platin (Spot) 902,65 900,18 +0,3% 2,47 +2,8% ===

