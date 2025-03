Die Tencent-Aktie verzeichnete am Handelstag einen spürbaren Rückgang. Im Frankfurter Handel büßte das Papier des chinesischen Technologieriesen zeitweise bis zu 2,2 Prozent ein und notierte bei 60,00 Euro. Bereits zum Handelsstart lag der Wert bei 59,90 Euro und erreichte im Tagesverlauf einen Tiefpunkt von 59,83 Euro. Diese Entwicklung steht im Kontrast zu den jüngsten Unternehmenserfolgen. Bemerkenswert ist, dass die Aktie trotz des aktuellen Rückgangs immer noch deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief liegt. Am 15. März 2024 hatte das Papier bei nur 33,05 Euro notiert, was bedeutet, dass der aktuelle Kurs eine beeindruckende Erholung von mehr als 81 Prozent darstellt.

Positive Geschäftsentwicklung und Ausblick

Die letzten Quartalszahlen von Tencent, die am 13. November 2024 präsentiert wurden, zeigten eine durchaus erfreuliche Entwicklung. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,27 HKD, was eine erhebliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 4,13 HKD darstellt. Auch beim Umsatz konnte das Unternehmen zulegen: Mit 181,93 Milliarden HKD wurde ein Plus von 8,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal erzielt. Für Anleger interessant ist zudem die Dividendenpolitik des Konzerns. Nachdem Tencent-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 HKD erhielten, rechnen Analysten für das laufende Jahr mit einer Ausschüttung von 4,12 CNY. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 19. März 2025 veröffentlicht. Marktexperten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 22,84 CNY. Mit einem 52-Wochen-Hoch von 64,61 Euro, das am 6. März 2025 markiert wurde, besteht für die Tencent-Aktie noch Potenzial für einen Anstieg von über 7 Prozent.

