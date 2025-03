News von Trading-Treff.de Die Deutsche Bank hat wesentliche Veränderungen in ihrer Führungsstruktur vorgenommen und gleichzeitig ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Die Aktie des Finanzinstituts schloss am Freitag bei 22,08 Euro, was einem Tagesverlust von 2,95 Prozent entspricht. Trotz des aktuellen Rückgangs verzeichnet der Titel seit Jahresbeginn einen beeindruckenden Zuwachs von 32,03 Prozent, während die 12-Monats-Performance ...

Den vollständigen Artikel lesen ...