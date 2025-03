Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das indische Bruttoinlandsprodukt ist im vierten Quartal 2024 um 6,2% gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen, so die Analysten der DekaBank.Dies habe eine leichte Beschleunigung gegenüber dem Vorquartal bedeutet, in dem der Zuwachs bei 5,6% yoy gelegen habe. Die Dynamik bleibe aber angesichts des großen Mangels an Arbeitsplätzen enttäuschend schwach. Das Wachstum der Anlageinvestitionen liefere mit +5,7% yoy keine Hinweise, dass sich das Umfeld für die Schaffung neuer Stellen in den kommenden Quartalen verbessere. Gleichzeitig sei der Preisdruck gesunken: Die Inflationsrate sei im Januar von 5,2% auf 4,3% gefallen und liege damit nahe dem mittelfristigen Inflationsziel von 4%. ...

