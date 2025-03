© Foto: Dall-E

Zwischen und Hoffen und Bangen blickten Anleger am Mittwoch auf die Daten zur Verbraucherpreisinflation. Nach der Veröffentlichung überwiegt die Erleichterung.Aufgrund des eskalierenden Zoll-Konfliktes, der sich eintrübenden Aussichten für das US-Wirtschaftswachstum und großen Unsicherheiten in Bezug auf die von der Trump-Regierung verfolgte Politik befanden sich US-Aktien in den vergangenen Tagen im freien Fall. Der Absturz des US-Gesamtmarktindex S&P 500 von seinem Hoch bei rund 6.150 Punkten auf zwischenzeitlich 5.528 Zähler markierte einen der schnellsten Einbrüche der vergangenen Jahrzehnte. Viele Anlegerinnen und Anleger hofften daher im Vorfeld der am Mittwochmittag veröffentlichten …