Zürich (ots) -Andreas Häuptli, Präsident der SRG Deutschschweiz (SRG.D), tritt Ende März 2025 auf eigenen Wunsch von seinem Amt zurück. Zur Neubesetzung des Präsidiums setzt die SRG.D eine Findungskommission ein.Andreas Häuptli hat den Regionalrat über seinen persönlichen Entscheid informiert, das Präsidium der SRG.D nach gut einem Jahr abzugeben. Das SRG.D-Präsidium ist auch mit dem Verwaltungsratsmandat auf nationaler Ebene verbunden.Zu seinem Entscheid haben berufliche Gründe geführt. Sein Pensum als Präsident der grössten Regionalgesellschaft der SRG SSR mit seinen sechs Mitgliedgesellschaften lässt sich auf Grund der weiter steigenden Anforderungen in der anstehenden Transformationsphase zeitlich nicht mit seiner Funktion als Geschäftsführer des TCS Zürich, der grössten Sektion der Schweiz, vereinbaren.Aus dem TCS und seiner Zeit als Geschäftsführer des Verbands Schweizer Medien (VSM) konnte Andreas Häuptli seine vielfältige Erfahrung aus dem Vereinswesen und der Medienbranche einbringen.Die SRG.D dankt ihrem Präsidenten für das grosse Engagement auf regionaler und nationaler Ebene. Der Vorstand wird eine Findungskommission für seine Nachfolge als Präsident oder Präsidentin der SRG.D einsetzen. Bis dahin wird das Präsidium ad interim geführt.Die SRG Deutschschweiz (SRG.D) ist eine der vier Regionalgesellschaften des Vereins SRG SSR, der das grösste Medienunternehmen der Schweiz mit öffentlichem Auftrag betreibt. Die SRG.D und ihre sechs regionalen Mitgliedgesellschaften verankern das Unternehmen in der Bevölkerung und bilden die Brücke zwischen der Gesellschaft und dem Unternehmen SRF. Zudem führen und fördern sie die öffentliche Debatte über die Grundsätze und Entwicklung des medialen Service public, wie auch den unabhängigen Journalismus als bedeutenden Beitrag zur Meinungsbildung in der Demokratie.