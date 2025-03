DJ US-Inflation sinkt im Februar auf 2,8 Prozent

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Der Inflationsdruck in den USA hat im Februar stärker abgenommen als erwartet. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lagen um 2,8 (Vormonat: 3,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem monatlichen Preisanstieg von 0,3 Prozent und einer Jahresteuerung von 2,9 Prozent gerechnet.

Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen um 0,2 Prozent auf Monats- und um 3,1 (Vormonat: 3,3) Prozent auf Jahressicht. Die befragten Ökonomen hatten eine monatliche Rate von 0,3 Prozent und eine Jahresrate von 3,2 Prozent erwartet.

Die Zollpolitik von Präsident Donald Trump hat die Sorge vor einer steigenden Inflation und einem langsameren Wachstum in den USA geschürt. Fed-Chef Jerome Powell wies jedoch darauf hin, dass seiner Ansicht nach Zölle in der Vergangenheit einmalige Preiserhöhungen waren und keine grundlegenden Inflationsfaktoren. Die US-Notenbank hat ihre Zinsen zuletzt nicht mehr gesenkt und erklärt, dass sie zunächst weitere Fortschritte bei der Inflation sehen will.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2025 08:35 ET (12:35 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.