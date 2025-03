FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern bereite sich auf künftiges Wachstum vor, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Investoren konzentrierten sich aber mehr auf die aktuelle Situation. Er geht davon aus, dass sich der Markt eher defensiveren Konkurrenten im Grundnahrungsmittelsektor zuwendet, sollte der konjunkturelle Gegenwind in den USA zunehmen./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2025 / 07:51 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006048432