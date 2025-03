DJ Trump-Zölle würden Porsche-Preise in den USA in die Höhe treiben

Von Stephen Wilmot

DOW JONES--Die Preise für Porsche-Sportwagen könnten in den USA steigen. Wenn US-Präsident Donald Trump seine Drohungen wahr macht, Zölle auf europäische Produkte einzuführen, wird Porsche die zusätzlichen Kosten an die US-Verbraucher weitergeben, kündigte die Volkswagen-Tochter am Mittwoch in einer Telefonkonferenz zu ihren Jahresergebnissen an.

"Wir werden unsere Preispolitik überprüfen", sagte Finanzvorstand Jochen Breckner, der einräumte, dass höhere Preise den Umsatz auf dem größten Markt des Unternehmens belasten würden.

Trump hat angekündigt, Zölle in Höhe von 25 Prozent auf europäische Produkte zu erheben. Porsche baut fast alle seine Autos in Europa und ist damit eines der Unternehmen, die davon direkt betroffen wären.

Analysten spekulieren, ob der Sportwagenhersteller eine Fabrik in den USA eröffnen könnte, möglicherweise unter dem Dach seines Mehrheitseigentümers Volkswagen. Das Unternehmen, das in Europa Arbeitsplätze abbaut, hat diesen Vorschlag heruntergespielt.

"Wir glauben, dass eine exportorientierte Marke eine der Grundlagen unseres Luxus-Geschäftsmodells ist", sagte Breckner in einer Konferenz mit Analysten.

March 12, 2025 08:54 ET (12:54 GMT)

