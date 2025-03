Die Preise in den USA sind im Februar weniger stark gestiegen als erwartet. Das und die Hoffnung auf eine Befriedung des Ukraine-Kriegs sorgen am Mittwoch im frühen Handel für steigende Indizes. Vor allem Tech-Werte zeigen Aufschläge. Heraus stechen zum Beispiel Intel, Reddit und Tesla. Negativ fällt XPeng auf. In den USA hat sich die Inflation dank geringerer Kosten für Energie überraschend stark abgeschwächt. Im Februar stiegen die US-Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 2,8 Prozent, teilte ...

