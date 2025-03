© Foto: Christian Charisius - dpa

Alibaba Aktien haben einen Lauf. Die Rallye des chinesischen Tech-Unternehmens kennen derzeit nur einen Weg: Nach oben!Alibaba Aktien steigen am Dienstag um mehr als 3 Prozent: Das chinesische Technologieunternehmen hatte eine Partnerschaft mit Manus AI für seine Qwen-KI-Modelle bekannt gegeben. Im Rahmen der Partnerschaft erklärte Manus-Mitbegründer Zhang Tao, dass das Unternehmen die Funktionen und Fähigkeiten von Manus einbringen und die Open-Source-Modelle von Qwen nutzen werde, um diese in verschiedene chinesische Large-Language-Modelle zu integrieren. Am Wochenende sorgte Manus AI in der KI-Community für Aufsehen, als es seinen allgemeinen KI-Agenten in die Beta-Testphase brachte. …