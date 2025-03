Mainz (ots) -Woche 11/25Do., 13.3.Bitte geänderten Programmablauf ab 11.15 Uhr beachten:11.15 heute Xpress (VPS 11.14/HD/UT)11.20 sportstudio live (HD/UT)Biathlon-Weltcup12,5 km Einzel FrauenÜbertragung aus Pokljuka/SlowenienKommentator: Volker GrubeCo-Kommentator: Sven FischerModeration: Alexander RudaExpertin: Denise Herrmann-Wickca. 12.50 UhrWeltcup SkispringenFrauen, 2. DurchgangÜbertragung aus Oslo/NorwegenKommentatorin: Eike PapsdorfModeration: Lena KestingExperte: Severin Freund13.30 ZDF-Mittagsmagazin (VPS 12.10)(Weiterer Ablauf ab 14.00 Uhr wie vorgesehen."SOKO Wismar" und "heute" um 12.00 Uhr entfallen.)________________________________Bitte neuen Ausdruck beachten:15.05 sportstudio live (HD/UT)Biathlon-Weltcup15 km Einzel MännerÜbertragung aus Pokljuka/SlowenienKommentator: Volker GrubeCo-Kommentator: Sven FischerModeration: Alexander RudaExpertin: Denise Herrmann-Wickca. 16.45 Uhr (VPS 16.55/(HD/UT)heute Xpressca. 16.50 UhrWeltcup SkispringenMänner, 1. DurchgangÜbertragung aus Oslo/NorwegenReporter: Stefan BierModeration: Lena KestingExperte: Severin Freund_______________________________zu Do., 13.3.ca. 17.50 UhrWeltcup SkispringenSuper-G FrauenZusammenfassung aus La Thuile/ItalienKommentator Julius Hilfenhausca. 18.00 UhrWeltcup SkispringenMänner, 2. DurchgangÜbertragung aus Oslo/NorwegenReporter: Stefan BierModeration: Lena KestingExperte: Severin FreundAlpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Super-G Frauenaus La Thuile/Italien mit Kommentator Julius Hilfenhaus im Livestreamab 11.00 UhrHandball-EM-Qualifikation bei sportstudio.de: Österreich - Deutschlandaus Wien mit Kommentator Martin Schneider ab 18.00 Uhr im Livestream_________________________Bitte Programmänderung um 4.30 Uhr beachten:4.30 Notruf Hafenkante (VPS 4.29/HD/AD/UT)Letzter Schritt(von 10.30 Uhr). . .(Die Wiederholung "SOKO Wismar" entfällt.)Fr., 14.3.Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 15.05 Uhr beachten:15.05 Bares für Rares (VPS 15.04/HD/UT)Die Trödel-Show mit Horst Lichter(Erstsendung 28.3.2024)Deutschland 202416.00 heute Xpress (HD/UT)16.05 Die Rosenheim-Cops (HD/AD/UT)Eine Pleite mit GewinnAnton Stadler Dieter FischerSven Hansen Igor JefticMiriam Stockl Marisa BurgerMichael Mohr Max MüllerMarie Hofer Karin ThalerGert Achtziger Alexander DudaSandra Mai Sina Wilkeund andereBuch: Dagmar RehbinderRegie: Werner SiebertGemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises(Erstsendung 10.11.2020)Deutschland 2020(Weiterer Ablauf ab 16.50 Uhr wie vorgesehen.15.05 Uhr "sportstudio live: Biathlon-Weltcup: 20 km Einzel Männer" entfällt.)Woche 12/25Sa., 15.3.Bitte neuen Ausdruck beachten:10.30 sportstudio live (HD/UT)Weltcup Nordische KombinationSkispringen Frauen und MännerZusammenfassung aus Oslo/NorwegenKommentatorin: Meili Scheidemannca. 10.50 UhrWeltcup SkifliegenFrauenÜbertragung aus Vikersund/NorwegenKommentatorin: Eike PapsdorfModeration: Lena KestingExperte: Severin Freundca. 11.55 Uhrheute Xpress (HD/UT)ca. 12.00 UhrSpecial OlympicsWorld Winter Games 2025Zusammenfassung aus Turin/ItalienKommentator: Henrik Diekertca. 12.10 UhrAlpiner Ski-WeltcupRiesenslalom Männer, 1. LaufZusammenfassung aus Hafjell/NorwegenKommentator: Fabian MesebergCo-Kommentator: Marco BüchelModeration: Amelie Stiefvatterca. 12.30 UhrBob-WMZweierbob Frauen, 1. und 2. LaufZusammenfassung aus Lake Placid/USAKommentator: Michael Kreutzca. 12.55 UhrBob-WMViererbob, 3. LaufÜbertragung aus Lake Placid/USAKommentator: Michael Kreutzca. 13.30 UhrBiathlon-Weltcup12,5 km Massenstart FrauenÜbertragung aus Pokljuka/SlowenienKommentator: Volker GrubeCo-Kommentator: Sven FischerModeration: Alexander RudaExpertin: Denise Herrmann-Wickca. 14.20 Uhr (VPS 14.35/HD/UT)heute Xpress_______________________________zu Sa., 15.3.ca. 14.25 UhrSnowboard-Weltcup, FinalePSL Frauen und MännerÜbertragung aus WinterbergKommentator: Marc WindgassenModeration: Florian Zschiedrichca. 15.10 UhrBob-WMViererbob, 4. LaufÜbertragung aus Lake Placid/USAKommentator: Michael Kreutzca. 15.30 UhrSnowboard-Weltcup, FinalePSL Frauen und MännerZusammenfassung aus WinterbergKommentator: Marc WindgassenModeration: Florian Zschiedrichca. 15.40 UhrBiathlon-Weltcup15 km Massenstart MännerÜbertragung aus Pokljuka/SlowenienKommentator: Volker GrubeCo-Kommentator: Sven FischerModeration: Alexander RudaExpertin: Denise Herrmann-Wickca. 16.30 UhrWeltcup Nordische KombinationLanglauf Frauen u. MännerÜbertragung aus Oslo/NorwegenKommentatorin: Meili Scheidemannca. 17.00 UhrWeltcup SkifliegenMänner, 1. DurchgangÜbertragung aus Vikersund/NorwegenKommentator: Stefan BierModeration: Lena KestingExperte: Severin Freundca. 17.50 Uhrheute Xpress (HD/UT)ca. 17.55 UhrAlpiner Ski-WeltcupRiesenslalom Männer, 2. LaufZusammenfassung aus Hafjell/NorwegenKommentator: Fabian MesebergModeration: Amelie Stiefvatterca. 18.05 UhrWeltcup SkifliegenMänner, 2. DurchgangÜbertragung aus Vikersund/NorwegenKommentator: Stefan BierModeration: Lena KestingExperte: Severin FreundModeration im Studio: Katja Streso____________________________zu Sa., 15.3.Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Riesenslalom Männer ausHafjell/Norwegen mit Kommentator Fabian Meseberg und Co-KommentatorMarco Büchel im Livestream1. Lauf ab 9.30 Uhr2. Lauf ab 12.30 UhrWeltcup Skifliegen bei sportstudio.de: Frauen aus Vikersund/Norwegenmit Kommentatorin Eike Papsdorf im Livestream ab 10.45 UhrHandball-EM-Qualifikation bei sportstudio.de: Deutschland - Österreichaus Hannover mit Kommentator Martin Schneider und Co-KommentatorSören Christophersen ab 16.30 Uhr im LivestreamBob-WM bei sportstudio.de: Zweierbob Frauen aus Lake Placid/USAmit Kommentator Michael Kreutz im Livestream3. Lauf ab 18.00 Uhr4. Lauf ab 19.35 UhrSailGP bei sportstudio.de: 4. Rennen aus Los Angeles mit KommentatorinKristin Recke ab 22.00 Uhr im LivestreamSo., 16.3.Bitte neuen Ausdruck beachten:10.15 sportstudio live (HD/UT)Bob-WMZweierbob Frauen, 3. und 3. LaufZusammenfassung aus Lake Placid/USAKommentator: Michael Kreutzca. 10.30 UhrSnowboard-Weltcup, FinalePSL Team Frauen und MännerÜbertragung aus WinterbergKommentator: Marc WindgassenModeration: Florian Zschiedrichca. 11.30 UhrWeltcup SkifliegenFrauen, 2. DurchgangÜbertragung aus Vikersund/NorwegenKommentatorin: Eike PapsdorfModeration: Lena KestingExperte: Severin Freundca. 11.55 Uhrheute Xpress (HD/UT)ca. 12.00 UhrBiathlon-WeltcupSingle-Mixed-StaffelÜbertragung aus Pokljuka/SlowenienKommentator: Volker GrubeCo-Kommentator: Sven FischerModeration: Alexander RudaExpertin: Denise Herrmann-Wick__________________________zu So., 16.3.ca. 12.55 UhrAlpiner Ski-WeltcupSlalom Männer, 2. LaufÜbertragung aus Hafjell/NorwegenKommentator: Fabian MesebergCo-Kommentator: Marco BüchelModeration: Amelie Stiefvatterca. 13.30 UhrSpecial OlympicsWorld Winter Games 2025Zusammenfassung aus Turin/ItalienKommentator: Henrik Diekertca. 13.40 UhrLanglauf-Weltcup10 km FrauenZusammenfassung aus Oslo/NorwegenKommentator: Heiko Klasenca. 13.50 UhrWeltcup Nordische KombinationSkispringen Frauen und MännerZusammenfassung aus Oslo/NorwegenKommentatorin: Meili Scheidemannca. 14.20 UhrEisschnelllauf-WM1500 m MännerZusammenfassung aus Hamar/NorwegenKommentator: Hermann Valkyserca. 14.35 Uhrheute Xpress (VPS 14.30/HD/UT)ca. 14.40 UhrBiathlon-WeltcupMixed-StaffelÜbertragung aus Pokljuka/SlowenienKommentator: Volker GrubeCo-Kommentator: Sven FischerModeration: Alexander RudaExpertin: Denise Herrmann-Wickca. 16.20 UhrWeltcup Nordische KombinationLanglauf FrauenÜbertragung aus Oslo/NorwegenKommentatorin: Meili Scheidemannca. 16.35 UhrWeltcup SkifliegenMänner, 1. DurchgangÜbertragung aus Vikersund/NorwegenKommentator: Stefan BierModeration: Lena KestingExperte: Severin Freundca. 17.10 Uhrheute Xpress (VPS 17.25/HD/UT)__________________________zu So., 16.3.ca. 17.15 UhrLanglauf-Weltcup10 km MännerZusammenfassung aus Oslo/NorwegenKommentator: Heiko Klasenca. 17.20 UhrWeltcup SkifliegenMänner, 2. DurchgangÜbertragung aus Vikersund/NorwegenKommentator: Stefan BierModeration: Lena KestingExperte: Severin Freundca. 17.50 UhrWeltcup Nordische KombinationLanglauf MännerZusammenfassung aus Oslo/NorwegenKommentatorin: Meili Scheidemannca. 18.00 UhrWeltcup SkifliegenMänner, 3. DurchgangÜbertragung aus Vikersund/NorwegenKommentator: Stefan BierModeration: Lena KestingExperte: Severin Freundca. 18.35 UhrSailGP4. RennenZusammenfassung aus Los Angeles/USAKommentatorin: Kristin ReckeModeration im Studio: Katja StresoAlpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Slalom Männer, 1. Do., 20.3.18.00 SOKO StuttgartWaldesruhBitte Korrektur beachten:Buch: Axel BoldBitte streichen: Alex