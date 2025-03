EQS-Ad-hoc: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Dividende

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Steyr Motors AG: Vorschlag einer Dividende von EUR 0,55 je Aktie Steyr, Österreich, 12. März 2025 - Aufgrund des erfreulichen Betriebsergebnisses werden der Vorstand und der Aufsichtsrat gemeinsam der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende in Höhe von EUR 0,55 je dividendenberechtigter Aktie vorschlagen. Die Einzelheiten des Beschlussvorschlags werden gesondert und rechtzeitig vor der ordentlichen Hauptversammlung der Steyr Motors AG, die am 7. Mai 2025 stattfinden wird, veröffentlicht werden. Der Jahresabschluss der Steyr Motors AG für das Geschäftsjahr 2024 wird am 18. März 2025 unter www.steyr-motors.com veröffentlicht. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Steyr Motors AG

