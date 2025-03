DJ MÄRKTE USA/Aktienkurse erholen sich - günstige Inflation hilft

DOW JONES--Nach der zweitägigen Talfahrt an der Wall Street sieht es am Mittwoch nach einer Erholung aus. Unterstützung kommt von günstig ausgefallenen US-Verbraucherpreisen.. Der Dow-Jones-Index steigt um 0,3 Prozent auf 41.540 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite ziehen um 1,1 bzw. 1,9 Prozent an. Zuletzt hatten wechselseitige Zölle bzw. Zollandrohungen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kanada die Stimmung belastet, ebenso wie Konjunktursorgen. Mittlerweile wurden einige der Zölle aber direkt wieder zurückgenommen. US-Importzölle von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminium gelten gleichwohl seit Mittwoch und betreffen alle Handelspartner. China und die EU haben Gegenzölle angekündigt.

Unterdessen sind die US-Verbraucherpreise im Februar weniger als erwartet gestiegen - auch in der Kernrate. Die Daten sind eine positive Überraschung, weil sie der US-Notenbank theoretisch Spielraum für Zinssenkungen einräumen. Allerdings bleibt Unsicherheit über die weitere Preisentwicklung im Markt angesichts der inflationstreibenden Zollpolitik von Trump . "Es ist möglich, dass Unternehmen bereits damit beginnen, die Preise für Waren zu erhöhen, die wahrscheinlich mit Zöllen belegt werden", warnt Marktstrategin Tani Fukui von MetLife Investment Management.

Die Rentenrenditen steigen trotz der Preisdaten etwas. Das stützt auch den Dollar, der nach den kräftigen Einbußen er vergangen tage zum Euro zumindest etwas Boden gutmacht. Der Euro geht mit 1,0878 Dollar um, ist also wieder unter die 1,09er Marke gesunken. Beim Gold tut sich wenig, die Ölpreise steigen. Durch US-Sanktionen gegen den Iran und den Widerruf von Lizenzen für venezolanisches Öl könnte das Angebot kurzfristig knapper werden, heißt es.

Stahlwerte profitieren nur mäßig von Zöllen

Unter den Einzelwerten profitieren Stahlwerte vom Inkrafttreten der US-Importzölle sehr unterschiedlich. Nucor tendieren wenig verändert, US Steel gewinnen 1,3 Prozent. Steel Dynamics ziehen mit 2,3 Prozent deutlicher an. Die Kurse der Aluminiumkocher Alcoa und Century Aluminum steigen um 2,9 bzw. 4,6 Prozent.

Intel ziehen um 5,1 Prozent an. Laut einem Bericht soll Taiwan Semiconductor Manufacturing an Nvidia, Advanced Micro Devices und Broadcom bezüglich einer Beteiligung an einem Gemeinschaftsunternehmen herangetreten sein, das die Fabriken von Intel betreiben würde. Taiwan Semiconductor soll dazu Interesse an der Übernahme bestimmter Intel-Sparten haben.

Casey's General Stores steigen um 5,3 Prozent, nachdem der Einzelhändler Drittquartalszahlen über der Markterwartung präsentiert hat. Stitch Fix springen um 3,8 Prozent nach oben, der Styling-Spezialist grenzte den Verlust im abgelaufenen Quartal ein und erhöhte den Ausblick.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 41.540,12 +0,3% 106,64 -2,6% S&P-500 5.631,58 +1,1% 59,51 -5,3% NASDAQ Comp 17.773,79 +1,9% 337,70 -9,7% NASDAQ 100 19.735,31 +1,8% 358,35 -7,8% DEVISEN zuletzt +/- % Schluss Vortag Di, 21:25 % YTD EUR/USD 1,0882 -0,3% 1,0916 1,0914 +5,5% EUR/JPY 162,1665 +0,4% 161,4485 161,3315 -0,9% EUR/CHF 0,9621 -0,2% 0,9639 0,9636 +3,1% EUR/GBP 0,8409 -0,3% 0,8430 0,8427 +1,9% USD/JPY 149,0175 +0,8% 147,9040 147,8250 -6,0% GBP/USD 1,2942 -0,1% 1,2948 1,2950 +3,4% USD/CNY 7,1660 +0,1% 7,1565 7,1549 -0,7% USD/CNH 7,2457 +0,3% 7,2272 7,2268 -1,4% AUS/USD 0,6293 -0,1% 0,6299 0,6295 +1,8% Bitcoin USD 83.722,80 +0,7% 83.134,15 82.625,30 -10,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,16 66,25 +1,4% 0,91 -0,8% Brent/ICE 70,53 69,92 +0,9% 0,61 -6,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.912,61 2.918,16 -0,2% -5,55 +11,1% Silber (Spot) 30,35 30,19 +0,5% 0,16 +8,0% Platin (Spot) 905,47 900,18 +0,6% 5,29 +2,8% ===

